 

Мнение: шведский блеф

12.05.2020, 14:18, Разное

 Серьезно статистику можно будет сравнивать через год-два, но пока можно сказать простую вещь – шведский блеф оказался ничем не лучше латинской расхлябанности.
 Если посмотреть на количество смертей от коронавируса на миллион жителей, то можно запросто увидеть, что Швеция попадает в десятку стран с наиболее высокой смертностью от крошечного Сан-Марино (1,800 смертей на миллион) до
Нидерландов (318 смертей).
 Швеция гордо занимает девятое место – 322 смерти. В отличии от большинства стран шведы решили не зажимать экономику из-за вируса и в итоге оказались единственной нордической страной среди латино-романского карнавала.

 У Дании смертность в три раза меньше, а у финнов во все шесть. Кто окажется прав экономически покажет только время, а пока даже долбо..б Трамп выглядит лучше Стокгольма в смысле смертей от вируса.
 Имеет смысл сравнивать количество выявленных случаев заражения с количеством смертей от вируса и в этом плане Франция вырывается в передовики, но и это сравнение проблематично – надо быть увереным, что власти действительно регистрируют смертность от коронавируса, а не от пневмонии…или вообще ничего не регистрируют как в Северной Корее.
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Источник: Теория элит



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