 

В Болгарии ученые нашли останки древнейших Homo Sapiens в Европе

12.05.2020, 14:17, Разное

Ученые рассказали о сенсационной находке в Болгарии, в одной из пещер им удалось обнаружить древнейшие в Европе останки Homo Sapiens. Таким образом, представления о распространении предков человека могут быть пересмотрены, информирует научное издание Nature.
Останки древних Homo Sapiens специалисты нашли в пещере Бачо Киро, где проводились археологические раскопки. В прошлом на этом месте у них существовало поселение, поэтому ученым удалось обнаружить множество артефактов: орудия труда и бусы, изготовленные из зубов медведя. Согласно предварительным оценкам, возраст находки может составлять от 45 до 47 тысяч лет.

Ученые исследовали образцы останков Homo Sapiens, используя прибор масс-спектрометр. Так, они установили, что геном данных существ не принадлежит неандертальцам. Поэтому эксперты уверены, что в этой пещере проживали предки современного человека. Хотя согласно господствующей точке зрения первые Homo Sapiens пришли в Евразию позднее на 5 тысяч лет — примерно в 40 000 году до н. э.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Тарзан устроил обнаженную фотосессию на фоне балконной двери

31.03 / Сыгравший в сериале «Великолепный век» Озан Гювен скрывает новый роман

05.04 / Индийский врач рассказал, как сохранить психическое здоровье во время карантина

03.04 / Мнение: “Адмирал Кузнецов” вернется в строй в конце 2022-го года

07.04 / Мнение: Карантин посеял очередные споры о свободе

01.05 / «Если бы я знала о последствиях, я бы никогда этого не сделала».

10.04 / В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

30.04 / Мнение: Можно ли угадать национальность художника по его работе? Или хотя бы расу?

13.04 / Препарат «вылечил» COVID-19 более чем у половины пациентов в исследовании. Эксперты скептичны

08.05 / Врачи обнаружили три почки у мужчины с жалобами на боль в спине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска