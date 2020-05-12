В Болгарии ученые нашли останки древнейших Homo Sapiens в Европе

12.05.2020, 14:17, Разное

Ученые рассказали о сенсационной находке в Болгарии, в одной из пещер им удалось обнаружить древнейшие в Европе останки Homo Sapiens. Таким образом, представления о распространении предков человека могут быть пересмотрены, информирует научное издание Nature.

Останки древних Homo Sapiens специалисты нашли в пещере Бачо Киро, где проводились археологические раскопки. В прошлом на этом месте у них существовало поселение, поэтому ученым удалось обнаружить множество артефактов: орудия труда и бусы, изготовленные из зубов медведя. Согласно предварительным оценкам, возраст находки может составлять от 45 до 47 тысяч лет.

Ученые исследовали образцы останков Homo Sapiens, используя прибор масс-спектрометр. Так, они установили, что геном данных существ не принадлежит неандертальцам. Поэтому эксперты уверены, что в этой пещере проживали предки современного человека. Хотя согласно господствующей точке зрения первые Homo Sapiens пришли в Евразию позднее на 5 тысяч лет — примерно в 40 000 году до н. э.