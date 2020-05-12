 

Госдума одобрила возможность выдачи туристических ваучеров вместо денег

12.05.2020, 14:16, Новости дня

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий туроператорам и транспортным компаниям выдавать пассажирам вместо возврата денег за сорванные поездки ваучеры.

Второе и третье чтение по этому законопроекту запланированы на 13 мая, передает РИА «Новости».

Документ наделяет правительство полномочиями не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но также уменьшать размер взноса.

В законопроекте указывается, что туристам могут возвращать не деньги, а ваучер на равнозначный туристский продукт, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части и в случае введения ограничений на въезд туристов иностранным государством.

Если турист не воспользуется ваучером, то договор о реализации туристского продукта расторгается. В таком случае туроператор обязан вернуть уплаченные туристом деньги в течение 10 дней с даты истечения срока действия обязательства.

Правительство может устанавливать особенности порядка, сроков и условий возврата заказчикам уплаченных ими при бронировании мест в гостинице денег при отмене или переносе такого бронирования.

Ранее сообщалось, что правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.



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