Дерматолог назвала наиболее комфортные для кожи маски и перчатки

12.05.2020, 14:16, Новости дня

Наиболее комфортными для кожи лица и рук являются одноразовые медицинские маски и тканевые хлопчатобумажные перчатки, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

«Любой материал при плотном прилегании к коже и механическом воздействии вызывает нарушение целостности кожного покрова и может провоцировать покраснения, шелушения и трещины. В условиях необходимости носить средства защиты лучшим вариантом будут одноразовые маски, поскольку с использованием многоразовых растет вероятность возникновения вторичной инфекции, а резиновая окантовка респираторов может вызвать раздражение и аллергический дерматит», – отметила врач ТАСС.

Галлямова посоветовала следить за гигиеной кожи и использовать очищающие пенки. Людям с жирным типом кожи необходимо очищать кожу три раза в день, так как обычного двухразового очищения им будет недостаточно.

«Следует использовать различные увлажняющие средства, которые восполняют водно-липидную мантию кожи и предотвращают проникновение аллергенов и вторичной инфекции. Если раздражение возникло, то первая помощь – средства с цинком, поскольку он снимает раздражение, а также средства, рекомендованные грудным детям при потничках», – отметила дерматолог.

«Если присоединилась вторичная инфекция или есть склонность к этому, то вечером перед сном надо протирать воспаленные участки такими антисептическими средствами, как хлоргексидин и мирамистин. Если же образовалась гнойничковая инфекция, то лучше не экспериментировать и идти к врачу», – рассказала врач.

Руки следует защищать тканевыми перчатками. «Материалы, которые не «дышат», будут вызывать эффект теплицы, а это повышает проницаемость кожи для аллергенов и дает благодатную почву для роста различных вирусов и бактерий», – отметила она.

Врач рекомендует наносить защитные кремы, если все же приходится использовать нитриловые перчатки. Так на поверхности рук будет образовываться непроницаемая пленка, что уменьшит проникновение аллергенов. «Учитывая, что мы сейчас часто моем руки, я рекомендую поставить увлажняющее средство прямо на раковину, чтобы наносить его регулярно после мытья рук», – отметила Галлямова.

Напомним, в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.

На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.