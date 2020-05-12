Россия выходит в европейские лидеры по числу зараженных коронавирусом

12.05.2020, 14:14, Новости дня

Пятеро пациентов, находившихся в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, погибли при пожаре, сообщают СМИ во вторник, 12 мая. Все жертвы были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По предварительной информации, причиной трагедии стала перегрузка ИВЛ.

Между тем Россия вышла на второе место в мире после США и первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом – 232 243 человека. За последние сутки зафиксировано 10 899 новых случаев заболевания. Количество летальных исходов превысило две тысячи (2116).

На этом фоне Россия «подошла к смягчению режима ограничений», о чем накануне объявил президент Владимир Путин в ходе совещании с правительством. Именно это день стал рекордным по приросту выявленных инфицированных – более 11 тысяч.

Президент также уточнил, что послабления не коснутся граждан от 65 лет и выше, попросив их еще потерпеть. Подробнее о предложенных Путиным мерах здесь.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин еще 7 мая подписал указ, согласно которому с 12 мая в столице возобновят работу промышленные предприятия и стройплощадки, а режим самоизоляции продлен минимум до конца месяца. Кроме того горожане со вторника обязаны носить перчатки и маски в магазинах и общественном транспорте.

Социальный психолог Алексей Рощин назвал странной ситуацию в России, сложившуюся после объявления Владимиром Путиным послаблений при одновременном сохранении режима самоизоляции в крупнейших регионах. При этом, по его мнению, резон в разрешении президента приступить к работе есть, «поскольку экономика проваливается».

«По идее, для того чтобы ее поддержать, Путин и пошел на эти меры, как бы позволив людям работать, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – С другой стороны, в ряде регионов, включая Москву и Питер, продлен режим самоизоляции до 31 мая как минимум. И совершенно непонятно, как будут соотноситься эти два решения».

Получается, что граждане должны ходить на работу, иначе они останутся без средств к существованию, но самоизоляция подразумевает, что вы не можете отойти от дома далее ста метров без риска нарваться на штраф, констатирует психолог. Как ему кажется, это явный нонсенс.

«Налицо противоречие, которое многих ставит в тупик, – подчеркнул он. – Причем, Путин хорошо знал, что еще до его ценных указаний, режимы самоизоляции в регионах продлены, но он ни словом не обмолвился об этом, предпочел спрятать голову в песок».

Ну а расхлебывать кашу придется, как всегда, простым людям, резюмировал Алексей Рощин.

В свою очередь, лидер Партии перемен Дмитрий Гудков в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» заметил, что Путин в контексте борьбы с коронавирусом в очередной раз переложил ответственность на глав регионов. На его взгляд, президент пошел на вынужденные меры.

«Мне кажется, что сейчас никто не знает, что делать, и власть, разумеется, тоже, – рассуждает он. – Режим самоизоляции не дает никаких результатов. К тому же люди не могут сидеть сложа руки дома, дожидаясь неизвестно чего. Компенсаций нет, прямых выплат нет. Соответственно, деньги надо как-то зарабатывать, чтобы прокормить семью. Вот многие и продолжали работать от безвыходности, просто все переместилось в так называемую серую зону».

Оппозиционный политик считает, что российские власти оказались не в состоянии тратить столько денег на борьбу с последствиями карантина, сколько необходимо, поэтому и решили пойти послабления.

«Путин отменил единый подход к режиму самоизоляции в стране. Таким образом, всю ответственность он повесил на губернаторов, и те будут решать все на свой страх и риск. А чем все может закончиться, неизвестно. Это громадный вызов не только для России для планеты, но и для планеты в целом», – заключил Дмитрий Гудков.

Оба эксперта также сошлись во мнении, что бросающийся в глаза разрыв в статистических данных о смертности в результате коронавируса между России и многими другими странами выглядит необъяснимо и может быть вызван манипуляциями с отчетностью на местах. Одна из причин подобного искажения связана с тем, что деятельность губернаторов будут оценивать по успехам в борьбе с эпидемией, полагает лидер Партии перемен Дмитрий Гудков.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» обратился к главе Ингушетии с просьбой прояснить картину с республиканской коронавирусной статистикой. Так, в ходе мониторинга соцсетей и опроса местных жителей ингушские правозащитники установили, что по меньшей мере 27 человек умерли предположительно от коронавируса только в период с 27 апреля по 6 мая. По официальным данным, за этот же срок зафиксировано 9 летальных исходов. Существенно расходятся и общие по республике показатели смертности.