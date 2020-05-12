США планируют обвинить Китай в попытке украсть технологии вакцины от коронавируса

12.05.2020, 14:14, Новости дня

ВАШИНГТОН – В совместном предупреждении, которое, предположительно будет сделано в ближайшие дни, ФБР и министерство внутренней безопасности США планируют публично обвинить Китай в попытках украсть информацию об американских исследованиях, связанных с разработкой вакцин от коронавируса, методами лечения и тестами.

Глава компании Redpoint Cybersecurity Тэб Брэдшоу, который входит в рабочую группу министерства внутренней безопасности по обмену передовой информацией, подтвердил планируемое предупреждение в интервью «Голосу Америки».

«Думаю, это должно произойти, – сказал он. – Это политический шаг, призванный указать китайскому коммунистическому правительству и государству, всему миру, что они активно пытаются украсть американскую технологию».

ФБР отказалось комментировать эту информацию. Министерство внутренней безопасности не ответило на просьбу о комментарии.

Публичное обвинение Китая в попытках украсть проприетарные исследования, связанные с вакцинами от COVID-19, вероятно, приведет к усилению напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Ожидаемому заявлению двух американских ведомств предшествовало совместное предупреждение американских и британских чиновников из сферы кибербезопасности.

Американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры и британский Национальный центр кибербезопасности заявили, что они расследуют ряд инцидентов, связанных с фармацевтическими компаниями, медицинскими исследовательскими организациями и университетами.

«Организации, участвующие в исследованиях, связанных с COVID-19, являются привлекательными целями для хакеров, которые хотят получить информацию для исследовательской работы в их собственных странах, связанной с лекарством от COVID-19, – говорится в заявлении ведомств двух стран.