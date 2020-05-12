Главврач больницы Святого Георгия рассказал о действиях медиков во время пожара

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12.05.2020, 14:08, Новости дня

Главный врач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар и погибли пять человек, Валерий Стрижелецкий рассказал о действиях медиков во время ЧП.

«В больнице на смене находились 65 человек, восемь сотрудников отделения реанимации приняли незамедлительные меры для устранения последствий. Потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов, у которых было среднетяжелое и легкое течение заболевания на другую территорию. Нам удалось с помощью МЧС и сотрудников отделения ликвидировать пожар площадью 15 квадратных метров», – передает РИА «Новости» слова Стрижелецкого.

Он отметил, что сотрудники больницы во время пожара не пострадали. «К сожалению, есть погибшие пациенты. Сотрудники учреждения не пострадали. Это действительно черный день в истории нашего стационара», – сказал главврач.

«В отделении реанимации постоянно находятся сотрудники возле больных, поэтому возгорание было обнаружено мгновенно и сразу приняты соответствующие меры… Незамедлительно началась эвакуация больных», – добавил завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима.

Утром во вторник в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечат больных коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких. 



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