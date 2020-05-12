Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом
12.05.2020, 14:06, Новости дня
По состоянию на 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая инфицирования коронавирусом, сообщил 12 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.
За последние сутки коронавирус выявили еще у 10 899 россиян.
С начала вспышки эпидемии в РФ зафиксировали 2116 летальных случаев от коронавируса, в том числе 107 – за последних 24 часа. Максимальное число смертей от коронавирусной инфекции в стране – 108 – было зарегистрировано 29 апреля. Выздоровели 43 512 человек (+3711 за сутки).
По данным минздрава РФ, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве и Московской области – 121 301 и 22 700 соответственно.
С начала вспышки эпидемии в стране провели более 5,8 млн тестов на коронавирус.
Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По их данным, на полуострове зарегистрирован 331 случай заражения.
Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по числу инфицированных РФ вышла на второе место в мире после США, где зафиксировано 1,34 млн случаев заражения.
С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Хотя число заболевших в стране увеличивается, президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,19 млн человек, из них более 286,5 тыс. умерли, 1,46 млн выздоровели. Наибольшее число заражений зафиксировано в США, России, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране.
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