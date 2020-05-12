Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом

12.05.2020, 14:06, Новости дня

По состоянию на 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая инфицирования коронавирусом, сообщил 12 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

За последние сутки коронавирус выявили еще у 10 899 россиян.

С начала вспышки эпидемии в РФ зафиксировали 2116 летальных случаев от коронавируса, в том числе 107 – за последних 24 часа. Максимальное число смертей от коронавирусной инфекции в стране – 108 – было зарегистрировано 29 апреля. Выздоровели 43 512 человек (+3711 за сутки).

По данным минздрава РФ, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве и Московской области – 121 301 и 22 700 соответственно.

С начала вспышки эпидемии в стране провели более 5,8 млн тестов на коронавирус.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По их данным, на полуострове зарегистрирован ‭331‬ случай заражения.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по числу инфицированных РФ вышла на второе место в мире после США, где зафиксировано 1,34 млн случаев заражения.

С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Хотя число заболевших в стране увеличивается, президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,19 млн человек, из них более 286,5 тыс. умерли, 1,46 млн выздоровели. Наибольшее число заражений зафиксировано в США, России, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране.