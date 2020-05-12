 

Зеленский: Нынешние показатели позволяют планировать смягчение карантина

12.05.2020, 14:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по предотвращению распространения коронавируса заявил, что нынешняя ситуация с COVID-19 в стране позволяет рассматривать будущие этапы смягчения карантина. Об этом 12 мая сообщает сайт Офиса президента.

Участники совещания обсудили меры, которые для безопасного выхода из карантина принимают другие страны, а также возможные этапы ослабления ограничений в Украине.

В частности, Министерство здравоохранения сообщило, что количество больных, которые обращаются с пневмонией, уменьшается, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что европейские страны придерживаются карантинных ограничений с послаблениями.

“Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса”, – подчеркнул Зеленский.

11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

Всего, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина и сейчас разрабатывает схему, когда должен начаться каждый из них. Официально карантин действует до 22 мая, но это не конечная дата.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С начала эпидемии в Украине коронавирус был подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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