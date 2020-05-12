Иммунолог Волянский: Если болезнь неизбежна, нужно определенной части людей разрешить болеть COVID-19

12.05.2020, 14:06, Новости дня

Сегодня важно не ослабление карантина, а его рациональная адаптация, чтобы те, кто реально нуждается в защите, получали ее. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

“Вопрос такой: хотим мы болеть или нет? Если не хотим, то надо понять, что тогда карантин продлится еще восемь лет, пока наберется коллективная иммунная прослойка. Если мы понимаем, что болезнь неизбежна, то определенной части людей нужно разрешить болеть. В этом плане ни маски, ни респираторы не нужны. Но необходимо защитить группы населения, которые реально рискуют”, – отметил Волянский.

По его мнению, в первую очередь нуждаются в защите пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

“Давно назрело ослабление изоляционных мероприятий. Но их нужно еще и модифицировать. Снять маски и разрешить всем работать отчасти правильно. Но сегодня важно не ослабление карантина, а его рациональная адаптация, чтобы те, кто реально нуждается в защите, получали ее. Защищать следует группы риска – пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями, особенно, когда таких заболеваний несколько – сочетанная патология. Для них карантин надо сделать более жестким”, – сказал доктор.

Он подчеркнул, что наличие респиратора не защищает пациентов из групп риска от заражения.

“Нужно находить людей, у которых нет вируса, но есть антитела. Лишь они могут работать в обслуживании представителей групп риска. Условно волонтерами или персоналом в домах престарелых и хосписах. Мы имеем много примеров из цивилизованной Европы, когда заболевали и умирали все или большая часть находящихся в домах престарелых. Эти ситуации недопустимы. Но они случились потому, что не модифицировали карантин, не ужесточили его в отношении определенных категорий. Например, нельзя позволять контактировать с пожилыми людям в респираторах, потому что они через клапан выдыхают вирус. Мы видим, как у нас люди носят респираторы, разные по стоимости, модные и красивые, и выдыхают вирус через клапан. Они потенциально опасны для людей из групп риска. И именно на это сейчас надо обратить внимание”, – резюмировал Волянский.

11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

Всего, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина и сейчас разрабатывает схему, когда должен начаться каждый из них. Официально карантин действует до 22 мая, но это не конечная дата.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С начала эпидемии в Украине коронавирус был подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.