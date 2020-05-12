 

Мужчины тяжелее переносят COVID-19. Возможно, ученые узнали причину

12.05.2020, 14:05, Разное

С начала пандемии COVID-19 ученые и СМИ неоднократно сообщали о том, что мужчины тяжелее переносят эту инфекцию и чаще умирают от нее по сравнению с женщинами. В новой научной работе, которая была опубликована в European Heart Journal, ученые дают вероятное объяснение причинам этим феноменам.

Одной из причин того, что мужчины страдают от коронавируса больше, чем женщины, может быть более высокая концентрация ангиотензинпревращающего фермента-2 (ACE2) в их крови. Это фермент в норме участвует в регулировании артериального давления. Обычно он располагается на поверхности мембран клеток, коронавирус использует его в качестве «входных ворот» в организм.

В исследовании ученые проанализировали показатели уровня ACE2 примерно у 3500 человек, страдающих от сердечной недостаточности. Никто из них не был инфицирован коронавирусом.

«Когда мы увидели, что уровень одного из важнейших биомаркеров, ACE2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, мы поняли, что это может быть потенциальным объяснением того, что мужчины с большей вероятностью умирают от COVID-19», – сказал Изайа Сама (Iziah Sama) из Университетского медицинского центра Гронинген в Нидерландах.

ACE2 присутствует в нескольких органах, включая легкие. Ученые указывают, что существует связь между тяжестью течения COVID-19 и количеством ACE2 в легких.

Поскольку в этом исследовании участвовали только люди с сердечной недостаточностью, которые не болели COVID-19, его результаты не могут доказывать, что именно от уровня ACE2 зависит тяжесть болезни. В научной работе ученые лишь выдвигают версию, согласно которой причины течения этой инфекции у мужчин и женщин различаются.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Распродажи

21.04 / “Заторможена и в депрессии”: Врачи рассказали о состоянии певицы Надежды Бабкиной

08.04 / Мнение: О тихой подготовке президента Путина к большой войне

13.04 / Колумбийский футболист Мигель Борха обвинил наркоманов в изнасиловании его коровы

28.03 / В Коммунарке скончалась профессор-эпидемиолог, госпитализированная с короновирусом

02.05 / «Люблю тебя»: Эдгард Запашный поздравил младшую дочь с днем рождения

12.05 / Мнение: Тесты на коронавирус в Танзании, новый пакет помощи россиянам и удар эпидемии по регионам

10.05 / Мнение: Презумпция виновности

16.01 / Послание о Возрождении России или Ренессанс, который объявил Владимир Путин

06.04 / Ученые объяснили опасность избыточного употребления фруктозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска