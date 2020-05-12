Екатерина Климова рассказала о предках – таборных цыганах и встрече с отцом после тюрьмы

12.05.2020, 14:00, Новости дня

В "Судьбе человека" — мать четверых детей, 42-летняя актриса Екатерина Климова, известная зрителям по фильмам "Бедная Настя", "Мы из будущего", "Лучший город Земли", "Московские окна" и многим другим.

Актриса призналась ведущему программы, что выбор профессии для нее был предопределен родословной, ведь прапрабабушка по линии отца была таборной цыганкой.

С цыганскими корнями Климова связывает многое в своей судьбе. Она предполагает, что, возможно, это отразилось и на количестве детей, и на том, что кочевой образ жизни — гастроли и переезды — ей не доставляют дискомфорта.

Рассказывая о своей семье, актриса со слезами на глазах вспоминает о смерти отца. Он ушел внезапно в возрасте 60-ти лет, когда Екатерина со своим вторым мужем Игорем Петренко была на гастролях в Минске.

У отца Климовой в тот вечер оторвался тромб, но она все равно вышла на сцену.

Актриса рассказывает, как непросто поначалу складывались их отношения: о том, что отец ни в какой не в командировке, как говорила подрастающим дочкам мама.

Оказывается, он 13 лет сидел в тюрьме за непреднамеренной убийство, а познакомилась с ним лично Екатерина, когда ей было почти 14.

Она вспоминает, что притирка с отцом была жесткой – тогда девушка переживала переходный возраст, плохо училась, проводила много времени с компаниями в подъездах.

Однако именно папа "с помощью жесткого кнута" переломил этот подростковый бунт, а когда Екатерина поступила в театральный, то их отношения стали практически идиллией.

Актриса считает, что только благодаря отцу не пропала в этой жизни, а "впрыгнула в свою судьбу".

Что произошло в тот вечер, после которого отец Климовой попал в тюрьму, и почему посадили именно его?

Какие трагические знаки на гастролях в Минске подсказали Екатерине, что ее отец уходит из жизни?

Что вспоминает о браках с мужчинами, от которых родила четверых детей, и о разводе с Игорем Петренко, в который поначалу не могли поверить поклонники звездной пары?

Об Екатерина Климова откровенно рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".