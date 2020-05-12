Облигации России: интерес инвесторов не утихает

12.05.2020, 14:00, Новости дня

Облигации федерального займа показали в последнее время выдающуюся динамику и отыграли все потери, понесенные во время биржевой паники в марте этого года. Однако по мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, ралли далеко от своего завершения.

Недавнее выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая дала понять, что регулятор будет и дальше активно смягчать денежно-кредитную политику, подстегнуло интерес к российским долговым бумагам.

Помимо “голубиных” сигналов от Центрального банка, поводом для покупок стало заявлением президента Владимира Путина, который выразил надежду на снижение ставки во второй половине года.

Участники рынка и аналитики полагают, что до конца 2020-го ключевая ставка может быть снижена еще на 1%, а доходности ОФЗ, соответственно, будут снижаться и дальше.

Стоит также добавить, что Минфин резко увеличит предложение бумаг, так как намерен увеличить заимствования для борьбы с последствиями кризиса.

При этом активно предлагаются бумаги с плавающим купоном. С 13 мая будут доступны для размещения ОФЗ-ПК 29014 с погашением в 2026 году объемом 450 миллиардов рублей.

Эксперты уверены, спрос будет высоким, и разместить бумаги в данном объеме будет вполне по силам.