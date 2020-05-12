Хорват Деян Ловрен может сменить “Ливерпуль” на “Рому”

12.05.2020, 14:00, Новости дня

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Хорватии и английского "Ливерпуля" Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию "А". Его очень хотят видеть в столичной "Роме" и при этом, по информации инсайдеров, готовы предложить зарплату в 3 млн евро.

При этом сам трансфер хорвата из стана мерсисайдцев в Рим может стоит римскому клубу всего 5 млн евро, сообщает Udineseblog.It. При этом эксперты считают, что кроме Ловрена "Рома" может пригласить еще двух игроков: хавбека "Удинезе" Роландо Мандрагора и нападающего "Эвертона" Мойзе Кина. Правда, о финансовой стороне двух других возможных трансферов не сообщается.