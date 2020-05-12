 

У наместника Верхотурского монастыря на Урале выявлен коронавирус

12.05.2020, 13:53, Новости дня

У наместника Свято-Николаевского Верхотурского монастыря в Свердловской области игумена Иеронима и части братии выявлен коронавирус.

«Относительно ситуации в Верхотурском монастыре сообщаем: самочувствие наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумена Иеронима, заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID, стабильное», – говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской епархии.

В сообщении уточняется, что все заболевшие переносят заболевание в легкой форме.

Кроме того подчеркивается, что храмы и монастыри с первых дней карантинных мероприятий неукоснительно соблюдали и соблюдают предписание санитарных врачей и указания священноначалия: масочный режим, дезинфекция рук, социальное дистанцирование, регулярная обработка дезсредствами поверхностей.

Ранее на Урале лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса.



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