Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150

12.05.2020, 13:53, Разное

Компания Nokia презентовала классические модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150. Их оборудовали крупными кнопками и мощной батареей, держащей заряд в течение нескольких недель.

Nokia 125 является самым доступным телефоном, имеющим экран диагональю 2,4 дюйма. Устройство получило различные игры, в том числе и полюбившуюся пользователям классическую «Змейку». Память гаджета рассчитана на 2000 контактов и 500 SMS. В телефоне имеются камера VGA со вспышкой, FM-радио, съёмный аккумулятор мощностью 1020 мА·ч. Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia.

Новая версия Nokia 150 2020 года обрудована MP3-плеером и камерой VGA со вспышкой, слотом под карту памяти до 32 Гб, поддержкой Bluetooth, встроенной FM-антенной, не требующей наушники, и аккумулятором мощностью 1020 мА·ч. Телефон способен работать автономно до 23 дней в режиме ожидания и до 19 – в режиме разговора. Размер гаджета составляет 132 x 50,5 x 15 мм, а вес — 90,5 г.

Телефоны функционируют на базе программной платформы Series 30+. Устройства появятся в РФ в третьем квартале. Стоимость Nokia 150 – 2990 рублей. Имеются три расцветки: красная, бирюзовая и черная. Цена Nokia 125 — 2390 рублей. Модель получила три оттенка: черный, белый и синий. На международном рынке телефоны будут продаваться за $29 и $24 соответственно.