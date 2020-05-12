ВОЗ назвала срок жизни коронавируса на поверхностях

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12.05.2020, 13:48, Новости дня

Вирус COVID-19 живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, поэтому столь важна дезинфекция и мытье рук с мылом, сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Проводится очень много исследований на эту тему. У нас есть важная информация о том, что вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов для нескольких дней. Таким образом, надо учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью. Именно поэтому мы постоянно говорим о необходимости мыть руки», – передает РИА «Новости» слова Харрис.

По ее словам, в этой связи дезинфекция становится исключительно важным фактором, а уборщики и мусорщики – ключевыми игроками в борьбе с распространением коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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