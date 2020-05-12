 

Новгородский фельдшер рассказал, как его обманули сторонники Навального

12.05.2020, 13:48, Новости дня

Бывший член организации сторонников Алексея Навального в области ситуации со здравоохранением, фельдшер Старорусской Центральной районной больницы Новгородской области Юрий Бойко рассказал, как его обмануло руководство организации.

На своей странице во ВКонтакте Бойко опубликовал видеообращение, в котором рассказал, как и почему он вышел из состава организации. По словам Бойко, руководство организации обещало защищать его права, а на деле не только этого не сделало, но и присвоило себе его личные заслуги.

Так, Бойко вместе со своей коллегой, бывшим терапевтом Старорусской ЦРБ, провели благотворительную акцию по раздаче средств индивидуальной защиты, а затем руководство лжепрофсоюза написало статью, в которой исказило слова Бойко, а также извратило цели акции, информирует в Facebook Ассоциация управленцев здравоохранения.

В результате фельдшер оказался подвергнут риску уголовной ответственности, а организация сторонников Навального оставила его с проблемой один на один.

Cозданная при поддержке блогера Алексея Навального организация уже стала фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковалась представителями медицинского сообщества.

Так, в апреле сторонников блогера Алексея Навального в области ситуации в здравоохранении уличили в закупке средств индивидуальной защиты для медиков без проверки сертификации.



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