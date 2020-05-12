В Госдуме России хотят начать штрафовать за оскорбления в интернете

12.05.2020, 13:47, Новости дня

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект, который приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Текст документа, который представили депутаты из “Единой России”, опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается считать оскорбление публичным не только в средствах массовой информации, но и в “информационно-телекоммуникационных сетях”, включая интернет. За такое нарушение граждан будут штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц – на 50-10 тысяч, юридических лиц – на 200-700 тысяч рублей.

Авторы законопроекта предлагают изменить понятие оскорбления, добавив к его нынешнему определению “унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме” слова “или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность”. Также предлагается увеличить штрафы за оскорбление в 1,5-2 раза: от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для частных лиц, от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и от 200 тысяч до 700 тысяч для юридических лиц.

Также чиновников, оскорбивших граждан, согласно законопроекту, ждут штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и лишение права занимать государственные должности на срок до одного года. За повторное нарушение – штраф 100-150 тысяч рублей.

В конце 2019 года на заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан.

“Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен”, – заявил Путин и поручил разработать соответствующий законопроект.