Две россиянки сообщили в полицию об ограблении и сексуальном насилии. На них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции

12.05.2020, 13:47, Новости дня

На двух жительниц Красноярска составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, после того как они обратились к патрульным из-за нападения и сексуального насилия со стороны неизвестного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского городского управления МВД.

Ночью 22 апреля у двух девушек 17 и 18 лет неизвестный мужчина украл телефоны и ювелирные украшения.

“На улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам”, – рассказали в МВД.

На девушек в итоге составили протоколы о нарушении статьи 9.1 закона Красноярского края “Об административных правонарушениях”: невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий. По этой статье их могут оштрафовать на 1-3 тысячи рублей.

По подозрению в изнасиловании и разбое полицейские задержали “неоднократно судимого” местного жителя. Ему также вручили протокол о нарушении самоизоляции.

В ведомстве объяснили, что ни девушки, ни напавший на них мужчина не должны были находиться на улице, согласно ограничениям, введенным из-за пандемии коронавируса.

Ранее о глобальной вспышке домашнего насилия и гендерно обусловленных преступлений на фоне пандемии коронавируса и вынужденной изоляции заявили в ООН. В Перу мужчинам и женщинам предписали выходить на улицу в разные дни.

Правозащитники России отметили возросшее в 2,5 раза число жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции. В МВД, наоборот, заявили, что за один месяц так называемого режима самоизоляции уровень домашнего насилия снизился.