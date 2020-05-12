 

Мнение: Корона-гонка

12.05.2020, 13:40, Разное

Едва Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая, как Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 10 899 заражений. Общее число заболевших превысило 232 тысячи человек. Впереди нас только США, где выявлено более 1,3 миллиона человек, подхвативших коронавирус.

Мне вот интересно, если в России провести тотальное тестирование на вирус за Уралом, в Поволжье, на Кавказе, мы обгоним США? Или так и останемся на втором месте? Если, конечно, Испания, Великобритания или Италия не рванут…

Фотография отсюда, таблица отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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