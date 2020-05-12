Брат Кейт Миддлтон впервые за 7 лет сбрил бороду: неожиданная реакция его невесты

12.05.2020, 13:35, Разное

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон последние 7 лет не изменял своему рафинированному стилю и носил бороду. Все изменилось на днях, когда 32-летний молодой человек решил удивить свою возлюбленную – 30-летнюю Ализе Тевене. В этом месяце пара должна была пожениться, но коронавирус внес свои коррективы – и свадьба была перенесена. Миддлтон решил все равно “подготовиться” к церемонии и показать себя в таком виде, о котором Ализе даже не догадывалась.

Джеймс Миддлтон до… … после

Мы с Ализе должны были пожениться – кстати, в этом месяце, и я подумал, что без бороды-то она меня никогда не видела. Самое время показать ей, что за ней скрывается. На самом деле, больше всего я переживаю, как меня будут узнавать собаки,

– рассказал Миддлтон, после чего сбрил бороду, так сказать, в прямом эфире. На видео он запечатлел и момент “знакомства” Ализе с небородатым Джеймсом: девушка вскочила со стула и с криками “о, Боже мой!” побежала к жениху.

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Публикация от James Middleton (@jmidy)11 Май 2020 в 9:17 PDT

Напомним, в октябре прошлого года Джеймс Миддлтон объявил о помолвке со своей возлюбленной, француженкой Ализе Тевене. А после пара совершила свой первый совместный выход в свет в качестве жениха и невесты. Влюбленные отправились на премьеру художественного фильма о дикой природе “Королева слонов” в Лондоне. На красной дорожке невеста Джеймса позировала со смущенной и скромной улыбкой. В отличие от его бывшей девушки – телеведущей Донны Эйр, Ализе пока только предстоит привыкнуть к повышенному вниманию со стороны СМИ.

С Ализе Джеймс познакомился два года назад в клубе South Kensington. В заведение брат герцогини Кембриджской по обыкновению пришел со своим коккер-спаниэлем по кличке Элла. Девушка не смогла устоять, чтобы не погладить собаку. А дальше было все, как в романтических фильмах:

После того как Ализе вернулась к своему столику, Джеймс попросил официанта передать ей записку со словами: “Я никогда обычно не делаю этого, но не хотите ли вы пойти со мной выпить?” И втайне от нее оплатил ее счет. Через несколько недель они пошли на свидание. И только тогда Ализе узнала, кто Джеймс такой, – рассказывали в интервью друзья Миддлтона.

Об Ализе Тевене известно не очень много. В Великобританию девушка переехала шесть лет назад. До этого жила в Чили, Индонезии и Бельгии, поэтому уверенно говорит на четырех языках. У нее есть степень магистра в области инвестиций и финансов из Лондонского университета королевы Марии. А теперь еще и самый завидный жених Лондона.

Ализе Тевене Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене