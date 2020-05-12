«Молодежка ОНФ» поздравила медсестер с профессиональным праздником

12.05.2020, 13:30, Новости дня

В День медицинских сестер команды «Молодежки ОНФ» приехали в клиники, в которых ранее помогали персоналу переоборудовать корпуса, чтобы поздравить медицинских сестер с профессиональным праздником.

В Липецке участники движения посетили областную инфекционную больницу, в Чите – городскую клиническую больницу №1. В Саратовской области команда побывала сразу в двух клиниках – в советской больнице и детской инфекционной. А в Ростове-на-Дону в больнице №1 им. Семашко и Клинической больнице ФМБА. В Москве участники групп оперативного реагирования так же посетили клиники, в которых работали, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы долго думали, что же подарить. Срезанные цветы не долговечны. А хочется сделать такой подарок, который бы радовал коллективы и в последующем. Остановились на лимонных деревьях. Растения украсят ваши «сестринские», а плоды можно использовать по назначению», – сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Поздравляя коллектив больницы №24 в Москве он отметил, что медсестры – это особенные помощники докторов, которые в течение всего срока лечения заботятся о пациенте.

«Сложно переоценить Ваш труд сейчас, в период пандемии. Огромное Вам спасибо за милосердие, заботу и внимание к каждому», – сказал он.

В Краснодарском крае «Молодежка ОНФ» поздравила коллектив медсестер Краевой клинической больницы №2 и городской клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара.

В Мурманске лимонные деревья получили в подарок коллективы медсестер областной клинической больницы им. Баядина и мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. А в Волгограде – детской клинической больницы №8.

«Вы для нас просто герои. От вас пациенты получают практически «материнскую» заботу и это действительно важно, особенно сегодня, в такое не простое время», – подчеркнул участник команды «Молодежка ОНФ» Астраханской области Артур Оганесян.

В республике Башкирия поздравления от команды получили медсестры республиканской клинической инфекционной больницы, а в Оренбуржье лимонные деревья подарили коллективам поликлиники и больницы 2-й оренбургской клинической.

В Омской области «Молодежка ОНФ» поздравила медсестер Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА и областного клинического медико-хирургического центра.