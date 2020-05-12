 

Реаниматолог назвал вероятные причины возгорания аппарата ИВЛ в петербургской больнице

12.05.2020, 13:30, Новости дня

Просто так аппараты ИВЛ не загораются, поэтому причиной возгорания в больнице Санкт-Петербурга, скорее всего, стал брак оборудования либо ошибка монтажника, подключавшего аппарат, сообщил газете ВЗГЛЯД анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории Лев Николаев.

В одной из петербургских больниц для заболевших коронавирусной инфекцией 12 мая произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Предполагается, что изначально воспламенился аппарат искусственной вентиляции легких. СМИ сообщают, что оборудование было новым и установлено в начале текущего месяца.

«В принципе, ИВЛ может загореться, но если это халтурно сделанный аппарат, просто так они не загораются. Скорее всего, это какой-то брак в производстве, из-за чего и произошло короткое замыкание. Но медицинское оборудование обычно проверяют как следует, поэтому не исключено, что здесь могло что-то в момент монтажа аппарата произойти», – полагает Николаев.

Врач также рассказывает, что за всю свою длительную практику ни разу не видел, чтобы аппарат ИВЛ загорелся.

В субботу, 9 мая, в московской больнице имени Спасокукоцкого также загорелся аппарат искусственной вентиляции легких. Как выяснилось позже, оба аппарата, ставшие возможной причиной пожара как в Санкт-Петербурге, так и в столице, произведены на Уральском приборостроительном заводе.



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