ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

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12.05.2020, 13:30, Новости дня

ФСБ объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области: изъят пистолет, несколько коктейлей Молотова и холодное оружие.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих житель РФ 2001 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, молодой человек помещен под стражу. Мотивы его поступка не уточняется.

Напомним, в конце марта ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре, у задержанного 27-летнего россиянина изъято взрывное устройство и найдена переписка с членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство*».



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