Скончался русский националист и писатель Константин Крылов

12.05.2020, 13:30, Разное

В Москве в возрасте 52 лет скончался известный русский националист и писатель Константин Крылов. О его смерти написала на своей странице в социальной сети Facebook супруга общественного деятеля Надежда Шалимова.

Стоит отметить, что 20 апреля писателя госпитализировали в Боткинскую больницу с диагнозом инсульт. Позднее медики сообщили, что состояние Константина Крылова оценивалось как положительное, поскольку он пришел в сознание. Причины смерти пока не сообщаются.

Евгений Крылов являлся ярким представителем и идеологом т.н. умеренного русского национализма. Он был сотрудником таких газет, как «Спецназ России» и «Русским марш», где работал главным редактором. Кроме того, он входил в штат издания «Вопросы национализма». Писатель в 2012 году представлял оппозиционный блок, отмечает сетевой ресурс «Политическая экспертиза».