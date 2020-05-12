Стало известно о судьбе замороженного спецвыпуска культового сериала “Друзья”

12.05.2020, 13:29, Разное

Представитель корпорации Warner

Media Боб Гринблатт заявил, что работа над новым эпизодом завершится к концу лета. Гринблатт надеется, что артисты смогут появиться на площадке.

Напомним, о спецвыпуске культовой теленовеллы “Друзья”

заговорили еще в феврале 2020 года. Поклонники ждали его долгих 16 лет, поэтому

весть о скором воссоединении любимых во всем мире персонажей стала резонансной.

Сообщалось, что 60-минутный эпизод снимут специально для

платформы HBO Max. В проекте примут участие главные звезды сериала “Друзья”: Дженнифер

Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Поговаривают, что знаменитости выступят не только в роли актеров, но и в

качестве исполнительных продюсеров.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 21 Апр 2020 в 10:01 PDT

К сожалению, из-за пандемии коронавируса COVID-19 съемки

теленовеллы пришлось заморозить. Создатели опасались, что карантин может поставить крест на проекте, ведь собрать и без того очень занятых звезд шоу

вместе крайне сложно. Боб Гринблатт добавил, что первоначально работу над

спецвыпуском планировалось отложить всего на месяц, может два, однако

эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Напомним, сериал “Друзья” можно смотреть онлайн на видеосервисе Ivi.ru.