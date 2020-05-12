 

Климова согласилась показать Корчевникову интимные татуировки

12.05.2020, 13:29, Разное

На ладони правой руки у артистки набито сердце, на ноге есть надпись “Нет страха”, на плече – четырехлистный клевер, а на бедре – довольно крупный орнамент. Звезда поделилась, что каждая татуировка – определенный этап в ее жизни. “Это некая эмоция, состояние”, – призналась Екатерина Климова.

Борис Корчевников отметил, что на его теле нет рисунков, и он вряд ли когда-нибудь решится на такое. Вдруг артистка принялась изучать ладонь ведущего, и сделала вывод, что он очень влюбчивый. Видимо, умение “читать” линии тела достались звезде от прабабки – та была цыганкой.

Женщина добавила, что начала делать татуировки в зрелом возрасте, и у нее на теле их предостаточно. Изображения расположены в сокровенных местах, чтобы не мешали съемкам.

“Вам после эфира покажу, если Вы так сильно хотите”, – лукаво предложила Екатерина Климова ведущему.

Артистка в студии шоу “Судьба человека” поделилась воспоминания из детства. Оказывается, звезда до 13 лет не знала своего отца – мужчина сидел в тюрьме за непреднамеренное убийство. Когда он вернулся, им было непросто наладить контакт – родственники часто скандалили. Однако позже Екатерина Климова стала невероятно близка с отцом – родитель всегда был на ее стороне.



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