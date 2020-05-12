Скандалы: Медийная артподготовка

12.05.2020, 13:20, Разное

Как освещают коронавирус в Беларуси российские телеграм-каналы

Эксперты iSANS провели очередной мониторинг публикаций по теме эпидемии коронавируса в Беларуси среди ТГ-каналов, ориентированных на внутреннюю российскую аудиторию. Первая часть мониторинга «Принуждение к самоизоляции» была опубликована месяц назад. Эпидемия коронавируса стала определяющим явлением в беларусско-российских отношениях и дала повод припомнить все обиды, накопившиеся между сторонами за последние месяцы. Если в конце марта — начале апреля активно педалировалась тема «гуманитарной операции», то в течении месяца она трансформировалась и приобрела чуть менее радикальные черты.

Для начала стоит пояснить масштаб освещения беларусской тематики в российском сегменте ТГ. О коронавирусе в Беларуси и связанных с этим событиях большинство крупных российских каналов пишет эпизодически, 1-2 поста в месяц по хайповым поводам. Системно же работает несколько сеток и аффилированных групп каналов.

Из них можно выделить «Незыгарь» и пул приближенных каналов. Его принадлежность на данный момент точно неизвестна – ранее, по исследованию издания «Проект», он курировался замруководителя АП РФ Алексеем Громовым. На данный момент российские авторы передают слухи о возможной покупке канала медиагруппой «Россия сегодня».

Также из крупных каналов беларусской тематике уделяли внимание отдельные «стотысячники» – «Мейстер», «Бойлерная», «Кстати», и 2-3 конгломерата каналов на несколько десятков тысяч подписчиков.

Далее приводим прямые цитаты. Мы отобрали наиболее иллюстративные, характерные высказывания, либо цитируем наиболее весомые каналы. Решать, насколько они совпадают с реальностью, оставляем на выбор читателя. В гибридном противостоянии всегда используются слабые места жертвы, и не так важно, правда это или нет. Куда важнее понять вектор, к чему ведет противник.

1. Беларусь не справляется с эпидемией коронавируса, и решать последствия придется России. Посты с подобными тезисами распространялись в течении всего месяца в разных вариациях.

Незыгарь: «Минск не закрыл плотно границы и не обеспечил режим изоляции. В результате ожидается взрывной рост случаев заболевания на фоне неготовности местной системы здравоохранения. Вызывает беспокойство массовое заболевание пневмонией. Говорят, что в Москве обсуждают стремительное распространение коронавируса в Беларуси и возможные меры по спасению населения».

Медиатехнолог, 30 апреля: «По числу заболевших Беларусь уже обошла Польшу и Украину, которые в несколько раз больше и по территории, и по населению. Несмотря на это Батька все равно продолжает проводить репетиции Парада Победы в Минске. Такими темпами уже через неделю придется проводить парад победы над здравым смыслом, а в стране начнется гуманитарная катастрофа. Но разруливать ситуацию и спасать белорусов, конечно же придется нам».

НеДума (канал небольшой, но подхватывается сеткой более крупных каналов, среди которых СМИ_ли и Выборный): «ВОЗ призывает Белоруссию к разуму и введению карантина. Страна продолжает накрываться эпидемией, Лукашенко потерял контроль над ситуацией. В стране заболевают сотни медиков, идёт скрываемый вал заражения населения. Как бы не пришлось вводить вместо карантина военно-медицинские части для гуманитарной операции по присоединению принуждению к здоровью».

Широко разошлись эмоциональные высказывания журналиста Антона Красовского, сотрудничающего с каналом Russia Today, входящего в группу «Россия Сегодня»: «На самом деле не должно быть никакого Лукашенко. И никакой Беларуси» и «6 дополнительных областей в составе России спасут 9 миллионов человек».

2. Политизация проблемы коронавируса и увязывание ее с экономическим и политическим кризисом для Лукашенко.

Бойлерная: «Лукашенко не хочет под Россию, т.к. не хочет терять монополию на власть. Но нужда и мор пенсионеров может заставить пойти и на это. Если сегодня Лукашенко не покается перед Кремлем, с ним могут случиться вещи пострашнее».

Мейстер (в контексте просьб помощи от ЕС): «Вероятно, Лукашенко понимает, что помощь от России после всех его пламенных речей о бесполезности российских мер по борьбе с заразой и о «пылающей от коронавируса России» будет слишком дорого ему стоить. И речь совсем не о деньгах».

Русское будущее: «Нет никаких сомнений в том, что официальной статистике в данном случае верить нельзя: белорусским медикам запрещено ставить диагноз «коронавирус». Политические последствия этой близорукости Лукашенко будут самые серьезные».

3. Отдельным жанром стала реакция каналов на неоднозначные заявления Лукашенко.

Здесь стоит отметить информационный канал Пул №3, который не пропускает практически ни одного высказывания президента Беларуси по теме коронавиурса. Цитаты даются полностью, без купюр и волнами разносятся по каналам. В целом в комментирование вовлекаются как анонимные каналы, так и топовые российские медийщики типа Скабеевой.

Скабеева: «Лукашенко опять обиделся на то, что его цитируют: «Дошли до того, что на Россию дают такую гадкую информацию (ведущие каналы, это уже не Telegram-каналы): «Батька» там лечит своих трактором, водкой, баней. Ну знаете, когда-то на ходу у меня что-то спрашивают, я пошутил. Но в каждой шутки есть доля шутки. Из своего опыта, никогда не было вредно человеку посидеть у костра». Там же он сказал, что с масками в Белоруссии перегнули: «намордники» нужны только в городе, а в деревне нужно дышать свежим воздухом. А ещё не собирается отменять пасхальные мероприятия, да и сам в церковь пойдёт. Ну как такого прекрасного оратора не цитировать?!»

Минправды: «Лукашенко продолжает удивлять своими шапкозакидательскими заявлениями относительно эпидемиологической обстановки в Белоруссии. Так, помимо своих шарлатанских советов по профилактике коронавируса президент Белоруссии заявил, что смертей от вируса в его стране не будет: «Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю».

Мейстер: «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — заявил президент Белоруссии. Лукашенко заметил: «Там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу! … Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение». Твердое убеждение батьки противоречит сводкам его же Минздрава: 2919 заразившихся коронавирусом, 29 умерших.

Медиатехнолог: «Лукашенко шутил о коронавирусе, водке и тракторе и доигрался: теперь в больницах Витебска штабелями укладывают больных пневмонией. Им делают тесты на коронавирус, но врачи говорят, что результаты не приходят — именно поэтому Белоруссия пока дает неплохую статистику».

Мейстер: «Лукашенко оценил предложения ввести карантин фразой «Жрать что будем?». Александру Григорьевичу, видимо, неизвестно, что мертвецам ни еда, ни деньги, ни прочие блага уже не нужны».

Методичка, 28 апреля: «Путин сделал подарок комментаторам фразой, что жертвовать жизнью человека ради денег не будем, это не наш генетический код. Её можно трактовать широко. Путин против Лукашенко — Лукашенко не хочет карантин из-за экономики. Путин против 1990-х — тогда убивали людей ради капиталов».

Выборный: «Субботник 25 апреля, назначенный Лукашенко с добровольно-принудительным участием, называется в местных сообществах «коронаЧернобылем» и «Днем (само)убийства Беларуси».

Также стоит упомянуть несколько отдельных событий, произошедших в телеграм-среде.

Резонанс вызвала попытка закупки политической рекламы в крупном канале «Беларусь головного мозга». Суммы неплохие по меркам беларусского рынка – от 300 до 800 долларов за пост. Блогер выложил скриншоты переписки, затем они были использованы в сюжете государственного беларусского ТВ. Пророссийские каналы поспешили объявить это выдумкой.

Бурная реакция последовала на высказывание Лукашенко, что можно достать авторов анонимных каналов, находящихся в Москве. Естественно, активнее всего среагировали каналы из группы, работающей по Беларуси. Также возбудился пул, который последнее время репостил Незыгарь. Канал Дилетант даже заявил, что на его автора было совершено покушение – якобы на полном ходу от его автомобиля отлетели колеса. Впрочем, никаких доказательств не предоставил.

Всего среагировало более 30 каналов. Показательна реакция канала Главмедиа, которым управляют админы крупных телеграм-каналов. Там заявление Лукашенко всерьез не восприняли:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально угрожает «достать» администраторов Телеграм-каналов на территории России. Причина — распространение информации о эпидемии коронавируса в Белоруссии. Интересно, эскадрон смерти свой пошлёт или просто «скорохватов»?

И там же: «Батька нынче откроет телеграм и ****** (удивится — прим.ред)»

Не обошлось и без фейков. Так, канал «Страна и Народ» распространил заявление от несуществующего беларусского вирусолога Тадеуша Брадицки: «Я бы советовал жителям Беларуси спасаться любой ценой. Идет скрытое и скрываемое цунами заражений. Да пребудет с нам господь наш».

Фейк подхватил канал НеДума, откуда проник в уже известные каналы, специализирующиеся на беларусской тематике. Также из крупных подхватили Силовики и Главмедиа.

Широко расходились не только трэш и политические набросы, но и посты без политического подтекста.

Пост заместителя главного редактора издания «Русский репортер» Марины Ахмедовой о вспышке коронавируса в Свято-Елисаветинском монастыре за двое суток набрал около 200 тысяч просмотров.

«Монахини начали рассказывать – Мать Алексия лежит с положительной covid-пневомнией в реанимации. Отец Василий – тоже в больнице. Из ста тридцати сестер сто больны. Больных отселили от пока здоровых из корпусов в гостиницу, но строго наказали – «Приедут медики, скажете, что вас отселили потому, что в корпусах идет ремонт». Еду для больных оставляют в коридоре, они выходят за ней в масках. Но при этом монастырь работает, и паства в него идет толпой. К примеру, только на Пасху за ночь от одной ложечки причастилось 970 человек. Ложечка не обрабатывалась, и когда одна девушка из желавших причаститься расплакалась и попросила ложку обработать, ей ответили, пусть идет в другой храм и там причащается, а здесь только так. Но если придут медики, заболевшим велено сказать – «Вы заболели после Пасхи. Только что». Руководство монастыря не хочет, чтобы люди понимали – они на Пасху ходили в монастырь, где было уже столько больных».

Отдельная тема, по которой будет дополнительный мониторинг, это реакция на предстоящий Парад Победы в Минске. Сейчас по нему работают как тг-каналы, так и классические СМИ.

Оригинал материала: «Реформбай»

«Реформбай», 07.04.20, «Принуждение к самоизоляции — вся кремлевская рать вышла на борьбу с КОВИЗ-19 в Беларуси»

Экспертная сеть iSANS провела мониторинг публикаций на тему коронавирусной инфекции в Беларуси в связанных с Кремлем российских СМИ и телеграм-каналах. И у нас для вас плохие новости — фактически все условные «башни» Кремля озабочены коронавирусом в Беларуси и тем, как его использовать в итоге для откусывания еще одного куска от суверенитета соседа. Озабоченность отражается в публикациях по всему контуру околокремлевских медиа. Это значит только одно — решение об усилении давления на «братское государство» принималось не в АП РФ, а выше.

Здесь должен быть дисклеймер. Мы считаем, что ситуация с КОВИЗ-19 в Беларуси требует серьезных и незамедлительных мер в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Однако в этой статье мы описываем очередную информационную операцию влияния России с использованием темы коронавируса. Как и в любой гибридной операции влияния, технологи используют уже существующие проблемы для обострения ситуации, манипуляции сознанием аудитории и потенциальной дестабилизации ситуации. То, что мы увидели в результате мониторинга — классический пример такой операции. Особо следует подчеркнуть, что любая ошибка со стороны властей в области информационного менеджмента кризисной ситуации, не говоря уже о действиях для разрешения самого кризиса, будет использована для его углубления и создания хаоса. В ситуации, когда доверие аудитории к официальным источникам низкое, такие операции особенно эффективны. Напомним, что беларусские медиа пока проигрывают российским по ряду причин в привлечении аудитории, а в ситуации недоверия и цензуры российские медиа воспринимаются как источник альтернативной (и правдивой) информации.

Мы не знаем, просто ли так совпало, что обострение ситуации с КОВИЗ-19, и, соответственно, реакция на него Кремля и его информационных войск пришлись на неделю с датой «единения народов России и Беларуси», или какой-то информационный залп уже был заготовлен, а тут «удачно» подвернулся кризис КОВИЗ, но факт — первый залп коронавирусной войны дал «Коммерсант» 1-го апреля, как раз накануне дня «единения».

«Очаг возражения. Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи. Показная бравада белорусских властей в разгар пандемии коронавируса не мешает Минску просить Москву о содействии в борьбе с инфекцией», — пишет издание. Ему как бы по большому секрету в правительственных кругах сообщили о том, что Беларусь попросила помощи у России в борьбе с КОВИЗ, в том числе, тест-системами и медицинским оборудованием.

Для тех, кто не в курсе российских реалий — данная формулировка значит, что эти самые правительственные круги сами «слили» информацию и фактически отдали прямое указание дать сообщение о запросе помощи в совершенно определенной тональности.

«Коммерсант» — это серьезный тяжеловес на российском медиа поле, и его «расчехляют» в случае необходимости донести послание по разным направлениям. По данным наших источников, нынешний руководитель «Коммерсанта» Владимир Желонкин имеет давние и прочные связи с разными «башнями» Кремля и выполняет их «коллективные» пожелания в случае необходимости. При этом в незаказных материалах «Коммерсант» все еще сохраняет уровень качества.

Эту «утечку» в первые сутки согласованно растиражировал весь пул медиа, задействованных в схемах кремлевской пропаганды, в том числе в операциях информационного воздействия на Беларусь. Медиа-холдинг Пригожина, «патриотические» СМИ, связанные с Малофеевым, проекты МИА «Сегодня» («радиоактивный пепел» Киселев), «Национальная Медиа Группа» (Ковальчуки), медиа околокремлевского олигарха Мамута (Рамблер и ко), проекты, так или иначе связанные с Администрацией президента РФ, проекты, связанные со спикером Госдумы Володиным.

Заголовки и тексты варьировались по степени сарказма, например: «Водка не помогла. Белоруссия просит помощи у России в связи с коронавирусом» — Украина.ру, проект МИА Сегодня, «Без бравады. Власти Белоруссии попросили помощи у России» — Южная Служба Новостей, «Отказавшаяся от карантина Белоруссия просит помощи у России» — ФедералПресс, «Белоруссия после первой смерти от коронавируса попросила помощи у РФ» — СМ Ньюс.

Во всех текстах, даже с нейтральными заголовками, шла речь о критической ситуации, неуместной браваде и «недостаточности мер».

Медиа Пригожина прокрутили это сообщение в разных видах не просто по всем своим сайтам, но по нескольку раз, изменив немного или прокомментировав. Это при том, что по «рейтингу» РИА ФАН (флагмана медиахолдинга «Патриот» Пригожина) — «Коммерсант» является «антироссийским» медиа.

В этот же день на контакт с беларусскими медиа-персонами начали выходить представители российских медиа в поисках информации по ситуации в Беларуси, особенно их интересовал Минск и Витебск. В числе интересующихся был представитель «Ленты.ру» (Мамут, Рамблер и Ко). Это издание уже не раз «разжигало» и «обостряло» по поводу ситуации в Беларуси с «национализмом» и «угрозой» русскому языку.

Дальше всю неделю публикации о Беларуси шли в тональности превращения Беларуси в полыхающий очаг КОВИЗ, бедственного положения в больницах, сокрытия реального числа заболевших, принуждения врачей ставить диагноз ОРВИ вместо КОВИЗ и неадекватной реакции руководства Беларуси.

Все это приправлялось скрытыми или явными угрозами социального взрыва и (или) проблемами во время президентских выборов (должны пройти не позже 30 августа).

Например, автор публикации в связанной с лево-националистическим крылом (Прилепин, Шаргунов) «СВ-Прессе» говорит прямо: «Батька Лукашенко знает: Русские в беде своих не бросают. Белоруссия попросила Россию помочь в борьбе с коронавирусом, которого в стране якобы нет».

Комментируют небезысвестные пророссийские деятели Дмитрий Болкунец (возможно, ведет один из пророссийских анонимных ТГ-Каналов) и Семен Уралов (СОНАР).

«…Но в обществе зреет возмущение. Потому что власти не объясняют людям, что происходит, и как их будут защищать. Нет ни специального сайта, ни горячей линии, где бы жители Белоруссии могли бы получить интересующую их, достоверную и полезную информацию.Зато Лукашенко сказал КГБ разобраться со всеми, кто пишет про коронавирус. Уже несколько журналистов были арестованы, и реально начали запугивать врачей, которые рассказывают, что происходит… По той информации, которая приходит из Минска, а также других белорусских городов и районных центров, можно судить, что тревога в обществе нарастает. Она в основном передается по «сарафанному радио» и с помощью различных Telegram-каналов и социальных сетей, где люди обсуждают происходящие внутри события… В итоге, может статься, что главным соперником Лукашенко на этих президентских выборах будет как раз этот самый коронавирус».

Наши постоянные «герои» расследований Алексей Кочетков из Народной дипломатии и Константин Кнырик (Ньюс Фронт) в другом материале «СВ Прессы» «Лукашенко вывел ВСУ на границу с Россией. Белорусский лидер пожертвовал Народными республиками Донбасса» еще более прямолинейны и намекают на судьбу Януковича, попутно запуская мысль о том, что Европа никому не поможет.

Кочетков: «Мне кажется, все это говорит о том, что Александр Григорьевич постепенно, как в свое время Янукович, выходит за пределы реальности… Белорусы не смогут пролезть в то же самое ушко, в которое не смогли пролезть украинцы. Ухудшить отношения легко, восстановить их потом значительно тяжелее. Тем более, сейчас — на пороге серьёзных экономических испытаний. Потому что еще неизвестно, чем закончится пандемия в самой Белоруссии, учитывая с какой легкостью к ней относится Александр Григорьевич. Сработает ли его рецепт «водка, трактор, свежий воздух», никто сейчас сказать не может. Но в случае катастрофы, которая может случиться там, обращаться ему просто не к кому. Если уж консолидированная Европа Италии не помогла — Брюссель не захотел и соседи, — то уж Белоруссию вообще не услышат.А мы уже передали Минску десять тысяч тест-систем для выявления COVID-19. И, собственно говоря, не ради благодарности все делается, а ради наших близких родственников-белорусов».

Кнырик прямо намекает на неадекватность властей, потому что в Беларуси — «предвыборное обострение»: «У Александра Григорьевича сейчас просто такой период в жизни, который периодически бывает у него — предвыборный. И в этот период у него обычно как бы «обостряется» язык, и он делает очень много заявлений, противоречащих друг другу».

Газета.ру (Мамут, Рамблер и Ко), комментируя интервью Лукашенко, прямо противопоставляет действия беларуcского и российского президентов по отношению к КОВИЗ, ставя под сомнение объективность цифр по КОВИЗ, а также напрямую связывает проблему с интеграцией:

«Обычное головотяпство»: как коронавирус разделил союзников. Как пандемия отразилась на интеграции России и Белоруссии».

Припоминается также запрос о помощи, о котором писал «Коммерсант»:

«При этом в отличие от Москвы Минск не вводит каких-либо ограничительных мер для предотвращения распространения болезни. Подход российского руководства к этой проблеме кардинально отличается. Президент России Владимир Путин уже дважды выступал с обращением к гражданам в связи со сложившейся ситуацией. В российских регионах предпринимаются меры по самоизоляции граждан, на федеральном уровне был объявлен режим нерабочих дней.

По официальным данным в Белоруссии зафиксировано лишь около 300 случаев заражения. Однако экспертное сообщество сомневается в достоверности этих цифр. Это мнение косвенно подтверждается действиями белорусских властей. 1 апреля стало известно, что Минск обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса на территории республики».

На этом фоне идут сообщения о том, что в Беларуси — апокалипсис, пустые улицы и забитые больницы, но что руководство не воспринимает ситуацию всерьез — например, по ряду СМИ растиражировано сообщение что «Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает чрезмерной «шумиху» вокруг информации о четырех скончавшихся от коронавируса пациентов». («Известия» (Ковальчуки), Dailystorm.ru (связана со спикером госдумы Володиным)

«Лента.ру» (Мамут, Рамблер и Ко), «Московский комсомолец», «Лайф» (Ковальчуки) и даже «Профиль» (ИД Коммерсант) выдают издевательские заголовки о лечении коронавируса в Беларуси водкой, трактором, сливочным маслом и козочками.

Все эти сообщения тиражируются «патриотическими» сайтами более мелкого калибра.

Параллельно по всем каналам идут сообщения об отправляемых в Беларусь 10 и 30 тысячах тестов на КОВИЗ. Например, вот что пишет правительственное издание «Российская Газета»: «Москва отправила в Минск тесты на COVID-19 и оплатила возвращение белорусов».

Посол РФ в Беларуси Мезенцев назидательно комментирует: «Это добрый знак того, что мы неизменно и в добрый день, и когда беда стучится в наш дом, оказываемся с гражданами братской страны, с руководством республики во взаимодействии».

В общем, картина для читателя складывается такая — в Беларуси власти совершенно неадекватно реагируют на ситуацию, не считают жертвы КОВИЗ чем-то серьезным, в Беларуси эпидемиологическая катастрофа, которая, возможно, перерастет в социальный взрыв, но Россия обязательно придет и уже приходит на помощь.

Собственно, завершающий аккорд от «Коммерсанта» так и звучит: «Спасти Белоруссию может только Россия». Вот некоторые пассажи из этого радиокомментария: «…Есть еще один важный тренд: в нынешней ситуации у Лукашенко может не остаться другого выхода, кроме как самому просить союзника о глубокой интеграции… Но может так статься, что суверенитетом все-таки придется жертвовать. Уж больно рискованным выглядит призыв не обращать внимания на вирус… . Но мы же своих не бросаем. Какой бы ни был, но все-таки свой — это не политический лозунг, а неизбежность, от которой никуда не деться. Спасти Белоруссию может только Россия, в первую очередь потому что коллапс у соседа не сможет нас не затронуть».

Дальше следует туманное обещание возможных «плюшек» за уступчивость: «И вот мы видим, что в республику пошла российская нефть. Это очень правильное решение, потому что, если и дальше оставаться принципиальным, проблемы в соседнем государстве начнутся намного быстрее. А этого лучше не допускать. Скорее всего, в перспективе придется и дальше смягчаться. Например, прощать долги по кредитам».

Здесь, кроме очевидных манипуляций, есть еще одна важная вещь, которую проговаривает комментатор, и которая также всплывает и в первом материале «Коммерсанта». России действительно не всё равно, что происходит в Беларуси не только из-за возрождения империи. Дело в том, что ситуация в самой России, мягко говоря, не радужная. Согласно прогнозам, при плохом развитии ситуации в России (без карантина) только в Москве умрет более 28 000 человек,«рост ежедневной смертности в 3-10 раз не заметить и/или скрыть будет уже невозможно. И картина через месяц-два будет крайне безрадостной — переполненные больницы, родственники, пытающиеся выбить ИВЛ для своих, похоронные процессии, перерастающие в митинги и т. д.».

Теперь представьте, что будет в регионах России, где с медициной плохо совсем. И тут под боком Беларусь, которая грозит стать неконтролируемым источником инфекции. А это уже угроза не просто политическим интересам России, но существованию тамошнего режима.

Согласно нашим источникам, отказ беларуcских властей координировать действия по борьбе с коронавирусом и, в том числе, закрывать границы и вводить карантин, показная бравада привела Москву в бешенство.

Вот он, ключевой дипломатично сформулированный посыл: «Комментируя ситуацию в Белоруссии, один из спикеров также выразил надежду, что Минск начнет более ответственно подходить к борьбе с распространением инфекции».

Именно поэтому все условные «башни» Кремля дали согласованный информационный залп в сторону руководства Беларуси. И, похоже, при плохом сценарии Кремль может не ограничиться мерами информационного и политического воздействия.

Вот например, известный деятель на поле глубинной интеграции Богдан Безпалько заявил, что: «Если Лукашенко все-таки попросит Россию помочь врачами, необходимо направить исключительно военных медиков, как в Италию. Чтобы машины с триколорами, чтобы было видно, что русские пришли спасать… Гуманитарная миссия помощи в борьбе с коронавирусом должна стать поводом, чтобы напомнить Белоруссии о том, какую роль играет Россия в ее судьбе». Цитирует его «патриотический» «Политнавигатор», опосредованно связанный с АП РФ.

То есть контуры будущей «гуманитарной миссии» уже обозначены. Интересно, что эти контуры также рисует, хотя и намного более осторожно, «Спутник.бай», который многими воспринимается в Беларуси как альтернативный государственному источник информации. Так, на «Спутнике» системно появляются репортажи об успешной работе миссии военных медиков в Италии. Минобороны показало, как военспецы борются с коронавирусом в Италии, и о том, как благодарно их встречает местное население: «Итальянцы благодарят россиян за помощь борщом».

Вот так, в Крыму был кот, в Италии борщ, в Беларуси, видимо, следует уже готовить драники.

Впрочем, о том, как была организована информация о широкой благодарности населения в Италии, рекомендуем прочесть Би-Би-Си.

А вот такие «рекламные» материалы о российской армии и ее роли в борьбе с коронавирусом вызывают некоторые вопросы, например «Как коронавирусу может противостоять российская армия» или видео о том, как войска РХБЗ РФ зачищают очаг заражения.

Создается впечатление, что беларусов приучают к мысли, что от коронавирусного хаоса их может спасти только Россия, причем при помощи военизированной медицинской миссии.

Чтобы посмотреть, так ли это, мы нырнули в пространство Телеграм-каналов, которые околокремлевские технологи успешно вепонизировали для проведения информационных операций различного уровня. В том числе, мы знаем, что Telegram активно использовался для давления на Беларусь с 2018 года. Подробных разборов о принадлежности определенных телеграм-каналов к какой-либо из околокремлевских групп очень мало, но мы склонны придерживаться версии «Проекта».

Итак, начнем с канала «Бойлерная», которая ассоциируется, согласно версии проекта, с Ковальчуками (и, как мы помним, официальные медиа их пула задействованы в текущей операции).

Особый интерес представляют несколько постов.

Пост от 3 апреля намекает на возможность «гуманитарной интервенции» (3 апреля, 17:50). Пост от 1 апреля, 21:30 фактически комментирует публикацию «Коммерсанта», прямо ставит Лукашенко на одну доску с президентом Туркменистана (всемирно известен своим эксцентричным поведением и глубочайшими проблемами в стране), обвиняет его в халатности и говорит о том, что у «народа полыхает», а Европа от него отвернулась. «Осталось только надеяться, что Кремль, как обычно, смирится с его дерзостью и пойдет навстречу, даже после его игрищ с нефтью», — подытоживает канал.

В этом посте Бойлерная припоминает «игры с ЕС, дружбу с кровавыми организаторами Майдана и заявления о завышенных ценах на газ», и говорит, что «Александр Григорьевич не смог в итоге совместить заботу о народе и личные амбиции».

«Медиатехнолог», также, по версии «Проекта», ассоциированный с АП РФ, пишет, что «Минск просит Москву эвакуировать из третьих стран вместе с россиянами и граждан Беларуси. Батька, подумай, если вы не в состоянии самостоятельно сделать такие простые вещи для своих граждан, то может уже хватит играть в «суверенитет» и пора бы стать полноценной частью России?».

Вот так выглядит интерпретация упомянутой Мезенцевым помощи в версии ТГ канала.

Бывший либеральный журналист Красовский, теперь сотрудничающий с RT, пишет: «То есть когда в общем понимаешь, что окажись Беларусь в составе даже нынешней России, это может сберечь 6 миллионов жизней».

Уже зарекомендовавший себя флагманом в информционной войне Незыгарь (по версии «Проекта», ассоциированный с другой частью АП РФ) пишет:

«Говорят, что власти Беларуси дали указания ставить диагноз пневмония, и только по особому распоряжению указывать коронавирус. Зарубежные посольства говорят о цифре заболевших, превышающей 800 человек. Официально — 94 случая. Система здравоохранения Беларуси не способна решить проблему.» Из этого следует вывод, опубликованный 1 апреля «Большая вероятность, что России предстоит гуманитарная миссия спасения Беларуси от коронавируса. Безответственность Лукашенко грозит превратить страну в эпицентр эпидемии».

Активно отрабатывали тему «принуждения к лечению» «Караульный» и «Мышь в овощном», по версии «Проекта» ассоциированные с группой около Сечина, а заодно говорили о «единстве русского народа».

2 апреля

«День единения народов Белоруссии и России.

Сама по себе смысловая конструкция выглядит довольно натянуто, по смыслу примерно соответствуя «единению народов Тульской и Тверской областей». Возможно, подразумевалось, что на период сохранения государственной границы, разделяющей русский народ на две части, его сыновьям и дочерям нужно напоминать о том, что между ними есть какие-то братские узы. Возможно, наверное, не беремся утверждать.

Но нам, например, очень хотелось бы дожить до времен, когда сама формулировка «народы Белоруссии и России» безвозвратно ушла бы в прошлое. Потому, что народ у наших двух стран был, есть и будет один».

«Майор и Генерал» пишет о восстановлении СССР:

«Забавно, если СССР восстановится не «железом и кровью» (Бисмарк), а как последствие глобальной пандемии».

Идею «операции по принуждению к лечению» (Записки на Заборе) также тиражировали каналы, связанные с «правильным» освещением ситуации на постоветском пространстве , например, «Восточное притворство» делает перепост Пула N3 — 1 апреля 13:54:

«Что на самом деле хотел сказать Песков: «Путин исходит из того, что мы все скоро будем жить в одной стране, и бороться с этим вирусом без сложения полномочий Лукашенко невозможно», «Дежурный по СНГ»

сообщает, что имеет сведения о катастрофической ситуации в Витебске, а власти скрывают реальные цифры.

Каналы «Выборный», «Главмедиа», «СМИ ли», «Дилетант» также активно пишут собственные посты и делают перепосты как с российских, так и с «беларусских» телеграм-каналов. Основная мысль — неадекватность действий Лукашенко, катастрофическая ситуация в стране, необходимость вмешательства России.

«Катарсис» проводит прямую параллель с Чернобылем:

Лукашенко про коронавирус: «Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают?»….это уже напоминает 1986 год с тезисами «Тут никакой радиации нет. Посмотрите сами».

Свидетельства с места доставлял канал «Readovka», (проект изначально связан со Смоленской областью, на федеральный уровень вышел, предположительно, не без помощи изданий, связанных с Ковальчуками):

«Больные коронавирусом в Беларуси предоставлены сами себе. Readovka связалась с девушкой, которую недавно поместили в инфекционную больницу в Минске с подтвержденным коронавирусом. До этого, она неделю ходила по городу, перенаправляемая из одного медучреждения в другое, контактировала с родственниками, знакомыми. Пока во всем мире бушует пандемия, Лукашенко играет в хоккей, стараясь делать вид, что в Беларуси все хорошо, и только вчера признал, что в стране есть коронавирус. Между тем, от COVID-19 скончались уже два белоруса. А наша героиня буквально вынуждена выпрашивать парацетамол в переполненной больными «суперорви» клинике».

Фактически под всем этим черту подводит пост уже упомянутого Богдана Безпалько:

«если российский карантин окажется эффективным, белорусский «суверенитет» попадёт под угрозу… что белорусы могут захотеть жить в стране, где о людях реально беспокоятся».

Добавим только, что все эти нарративы циркулируют в виде собственных постов и перепостов также в беларусском сегменте пророссийских телеграм-каналов, которые обновляются как из России, так и из Беларуси.

Проанализированный массив информации в официальных российских медиа и в российских телеграм-каналах позволяет сделать следующие выводы:

В Кремле видят реальную угрозу в лице Беларуси как возможного очага коронавирусной инфекции, о чем недвусмысленно сигнализируют по различным каналам. Поскольку эпидемия КОВИЗ-19 представляет опасность не только для населения России, но и для российской вертикали власти, то эта самая вертикаль будет себя защищать всеми доступными способами, в случае «плохого сценария» — вплоть до «гуманитарной интеревенции».

Кроме того, даже на фоне общей эпидемиологической угрозы управляющая Россией группа лиц не оставляет и не оставит намерений де-факто инкорпорировать Беларусь в состав России, и любая помощь или льготы на время эпидемии будут все равно использованы в качестве инструмента для углубления «интеграции».

Судя по данным мониторинга, уже сейчас в отношении Беларуси идет операция влияния, в которой эпидемия КОВИЗ используется для давления, а также для дестабилизации обстановки.

Мониторинг показывает, что все ошибки беларусской власти в информационном и практическом управлении кризисом используются и будут использоваться и дальше в этой операции давления.

В данном случае меры защиты Беларуси — это исправления собственных ошибок в управлении ситуацией. В первую очередь, необходимо четкое и полное информирование граждан о ситуации и принимаемых мерах. Только так можно вернуть доверие аудитории.

Следует также понимать, что репрессивные меры против тех, кто распространяет информацию о ситуации с КОВИЗ, будут иметь обратный эффект — доверие к информации и действиям властей упадет еще ниже.

В этом случае в качестве альтернативного источника информации будут использоваться российские СМИ и телеграм-каналы, где очень высокая степень манипуляции информацией, направленная на создание ситуации хаоса и отчаяния, в которой внешнее вмешательство в ситуацию будет воспринято как благо и спасение.