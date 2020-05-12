Скандалы: Из вымогательства вычли налоги

12.05.2020, 13:20, Разное

С совладельцев крупных московских торговых центров братьев Геннадия и Соломона Манашировых сняли обвинения в неуплате пошлин, но дело не прекратили

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование совладельцев крупных московских торговых центров братьев Геннадия и Соломона Манашировых по обвинению в неуплате налогов. Это произошло после того, как бизнесмены, один из которых, Геннадий Манаширов, уже отбывает 12-летний срок за подкуп полицейских, а другой находится в Израиле, заплатили налог на имущество и НДС на общую сумму 537,1 млн руб., которая им и инкриминировалась в рамках уголовного дела. Погашение недоимки, однако, не помогло Манашировым добиться освобождения из-под ареста их дорогой московской недвижимости, при этом СКР продолжает расследование по факту вымогательства братьями трех нефтегазовых компаний у своего земляка Жануко Рафаилова.

По данным источников “Ъ”, Главное следственное управление СКР прекратило уголовное преследование Геннадия и Соломона Манашировых по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов юридическим лицом). Это произошло после того, как бизнесмены заплатили налог на имущество и НДС на общую сумму 537,1 млн руб. Именно эта цифра фигурировала в уголовном деле в качестве недоимки, недоплаченной владельцами московских ТЦ «Армада» и «Каренфор». Однако погашение задолженности не помогло обвиняемым добиться освобождения из-под ареста их недвижимости, в том числе квартиры в центре Москвы стоимостью несколько миллионов долларов.

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».

Между тем, сняв с Манашировых обвинение в неуплате налогов, СКР продолжает расследование в отношении них по факту вымогательства нефтегазовых компаний (ст. 163 УК РФ). Как ранее уже сообщал “Ъ”, по версии СКР, уроженцы азербайджанского поселка Красная Слобода Геннадий и Соломон Манашировы в 2013 году создали преступную группу с целью завладения активами их земляка и давнего приятеля Жануко Рафаилова, а также его дочери.

Особенно господ Манашировых, по материалам дела, интересовали расположенные в Коми и занимающиеся в этой республике добычей и транспортировкой нефтепродуктов ЗАО «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», а также реализовывавшая сырье московская «ПНП-Нефтесервис». Для того чтобы завладеть этими компаниями, братья, по версии следствия, решили воспользоваться тем, что их приятель стал фигурантом громкого дела о незаконной миграции и использовании рабского труда (“Ъ” об этом расследовании сообщал). Дело в том, что расследованием в отношении Рафаилова занимался хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Виктор Рубашкин.

Козыряя этим знакомством и угрожая своему земляку арестом в случае невыполнения их условий, Манашировы, по материалам дела, добились согласия бизнесмена на передачу им его активов стоимостью 9,2 млрд руб. фактически за бесценок.

17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб. При этом цена «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» по договору составила и вовсе 30 тыс. руб.

Стоит отметить, что Геннадий Манаширов уже отбывает 12-летний срок за взятку, переданную следователям полицейского ГСУ. А его брат Соломон находится в Израиле, его дело выделено в отдельное производство, сам он объявлен в международный розыск.

Владислав Трифонов