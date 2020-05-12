Ксения Собчак предложила поклонникам провести интервью с её участием за 70 000 рублей

12.05.2020, 13:09, Разное

Ксения Собчак в микроблоге Instagram предложила поклонникам провести 10-минутный прямой эфир с ее участием, в котором она даст интервью, однако за это придётся заплатить 70 тысяч рублей. Таким образом телеведущая решила помочь детям с особенностями развития.

Ксения Собчак отметила, все желающие могут взять у нее интервью. При этом собеседник имеет право задать любые вопросы и засветиться перед ее аудиторией в 7 млн человек. К тому же знаменитость может провести мастер-класс по теме журналистики. Таким образом, телеведущая планирует провести 10 прямых эфиров, длительность каждого составит 10 минут. Свои услуги звезда оценила в 70 тысяч рублей, однако средства будут переданы благотворительному фонду «Обнаженные сердца».

Собчак будет общаться с желающими только после предоставления ей чека с оплатой. Стоит отметить, лишь первые 10 человек, предоставившие квитанцию, могут рассчитывать на интервью с телеведущей. После набора необходимого количества человек блогер напишет слово «Стоп», согласно которому акция будет остановлена.

Собчак также пояснила подробности о фонде, его основателем является модель Наталья Водянова. Организация помогает детям и молодым людям, имеющим особенности развития. Знаменитость предложила певице Полине Гагариной присоединиться к марафону. Большинству поклонников понравилась идея звезды и то, что она во время пандемии коронавируса не забывает о чужих детях.