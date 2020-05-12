Эксперт объяснил ослабление режима самоизоляции в РФ на фоне статистики по COVID-19

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12.05.2020, 13:08, Новости дня

«Завершение периода нерабочих дней позволит бизнесу постепенно наращивать деловую активность, что положительно скажется на экономике страны», – сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Олег Янушевич, комментируя отмену периода нерабочих дней на фоне растущего числа выявленных случаев коронавируса.

«Президент объявил о прекращении периода нерабочих дней, тем самым выполнив свое обещание о поэтапном возвращении граждан к нормальной жизни», – сказал ректор Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Олег Янушевич.

По словам эксперта, в таком решении нет противоречий, ведь несмотря на растущее число выявленных случаев COVID-19, стране удалось недопустить резкого всплеска распространения инфекции благодаря шестинедельному режиму самоизоляции.

При этом выход из режима самоизоляции не будет быстрым, подчеркнул Янушевич. «Но как только выявляемость новых случаев COVID-19 пойдет на спад – мы будем добиваться главного: чтобы медучреждения начали планомерно работать со всеми группами пациентов без оглядки на коронавирус», – добавил собеседник.

Он также отметил, что послаблениями воспользуются в первую очередь те регионы России, где ситуация с COVID-19 не выглядит угрожающей. «Недаром президент наделил губернаторов полномочиями самостоятельно определять порядок выхода из режима самоизоляции. Например, в части регионов она уже ослаблена, но введен масочный режим», – отметил Янушевич.

«Кроме того, завершение периода нерабочих дней позволит малому и среднему бизнесу постепенно наращивать деловую активность, что положительно скажется на экономике страны», – резюмировал Олег Янушевич.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10 899 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания.

Ранее 11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней.

Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть этих мер.



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