 

Саакашвили призвал США к тесному вовлечению в процесс реформ на Украине

12.05.2020, 13:08, Новости дня

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который возглавил украинский исполнительный комитет реформ, обсудил с представителем США участие американской стороны в процессе реформирования на Украине.

«Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла США Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины», – написал Саакашвили в Facebook. 

Он добавил, что уже имеет «хороший опыт сотрудничества с с этими организациями не только по Грузии, но и по Одесской области».

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций». 

Зеленский заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы. Он отметил, что бывший президент Грузии будет заниматься вопросами дерегуляции бизнеса и реформой таможни.



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