 

Загоревшийся в больнице Петербурга аппарат ИВЛ был получен 1 мая

12.05.2020, 13:08, Новости дня

Аппараты ИВЛ реанимации петербургской больницы Святого Георгия, где произошел пожар, были получены 1 мая, претензий к ним не было, сообщил завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима.

«До вчерашнего дня претензий к ним не было, расследование проводится… Они получены нами 1 мая», – сказал Сулима, отметив, что в палате был аппарат ИВЛ «Авента-М».

Он добавил, что в настоящее время эти аппараты не используются в работе. «Используется то оборудование, которое имеется в нашем арсенале… До итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», – отметил он, передает РИА «Новости».

Согласно сайту УПЗ, аппарат ИВЛ «Авента-М» является продукцией этого завода.

Ранее сообщалось, что аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й московской больнице им. Спасокукоцкого 9 мая и петербургской больнице Святого Георгия 12 мая, были изготовлены на одном заводе, сообщили источники в правоохранительных органах.

Утром во вторник в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечат больных коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких. 

Также пожар произошел вечером 9 мая в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, один из корпусов которой переквалифицировали для лечения больных коронавирусом. Один человек погиб.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Без поддержки международных финансовых организаций в Украине возможен дефолт – Шмыгаль

24.04 / “Союзмультфильм” намерен вернуть права на Чебурашку

11.05 / В Испании число новых случаев заражения коронавирусом и суточные потери падают до минимума с начала апреля

27.04 / Стало известно о готовящемся ослаблении карантина в Британии

01.05 / CNN – США планируют наказать Китай за «распространение» коронавируса

06.04 / В Приморье решили ввести систему электронных пропусков

27.04 / Писатель-фантаст: Сейчас читателям нужны рассказы, дающие надежду

26.03 / Кремль опроверг инсценировку визита Путина в больницу в Коммунарке

14.04 / Сандерс официально поддержал своего соперника Байдена

17.04 / «Союз МС-15» приземлился в степи Казахстана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска