 

Трамп обвинил демократов в политических играх в связи с коронавирусом

12.05.2020, 12:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что губернаторы-демократы «медлят» с ослаблением ограничений и возобновлением работы бизнеса, остановленной из-за пандемии коронавируса, поскольку руководствуются «политическими целями».

«Замечательные жители Пенсильвании хотят получить свободу сейчас, и они полностью осознают, что это повлечет за собой. Демократы медлят, по всей территории США, ради политических целей. Они прождали бы до 3 ноября, если бы это зависело от них. Не играйте в политику. Соблюдайте осторожность, двигайтесь быстро!» – написал президент в Твиттере.

«Было бы безответственно – хочешь ты этого или не хочешь – просто от всего уйти и притвориться, что можно помахать волшебной палочкой и возобновить работу, не обращая внимания на реальную ситуацию с вирусом, которая сложилась вокруг нас», – заявил губернатор Пенсильвании демократ Том Вольф.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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