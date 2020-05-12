 

Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных заражённых коронавирусом

12.05.2020, 12:55, Новости дня

Россия вышла на второе место в мире после США по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Испанию, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

За сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования коронавирусом. 3711 человек выздоровели. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232 243 человек.

В Великобритании и Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен у 224 332 и 227 436 человек соответственно.

(Сайт Worldometrics ставит Россию на третье место по числу случаев после Испании, но на второе – по активным больным).

За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 107 человек. Всего с начала вспышки в России умерли 2116 человек. 43 512 выздоровели. Прямо сейчас, по данным властей, в России 186 615 человек больны коронавирусной инфекцией.

Накануне президент России Владимир Путин не стал продлять так называемый режим нерабочих дней в стран на всей территории страны. При этом решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти.

  • Радио «Свобода»

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