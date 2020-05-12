 

Samsung может вскоре анонсировать смартфоны Galaxy M51 и M31s

12.05.2020, 12:53, Разное

Зарубежные инсайдеры сообщают, что южнокорейская компания Samsung планирует уже в нынешнем квартале анонсировать сразу два новых смартфона. На сегодняшний день девайсы получили кодовые обозначения – SM-M515F и SM-M317F.
Скорее всего, речь идёт о моделях Galaxy M51 и Galaxy M31s: их оснастят 6,4- или 6,5-дюймовыми дисплеями, а разрешение составит 2380/2400 х 1080 пикселей. Кроме того, оба устройства обзаведутся 128 Гб постоянной памяти, а вот объем ОЗУ составит как минимум 6 Гб. Что касается тыльной стороны корпуса, то здесь разместят многомодульную камеру, главный датчик которой имеет разрешение в 48 Мп.

По информации аналитиков, в 2020 году Samsung по-прежнему является самым крупным поставщиком смартфонов в мире. Только за первый квартал 2020 года было отгружено почти 58,5 миллионов устройств, а его доля на рынке составляет около 21%, уточняют представители Strategy Analytics.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Старшая версия новых iPhone может выйти позже остальных

22.04 / AMD разрабатывает новый гибридный процессор Artic

08.04 / В Москве “заминировали” пять медучреждений

21.04 / Анна Семенович нашла необычный способ поддерживать себя в форме на самоизоляции

30.03 / Мнение: Википедия – оружие Третьей мировой войны

13.04 / В Уфе коронавирус подтвердился у 52 пациентов закрытой на карантин больницы

28.03 / Мнение: Город Куйбышев

31.03 / В Москве и Московской области скончались пять пациентов с коронавирусом

28.04 / В Оренбургской области отлетевшее колесо от самосвала убило водителя

19.04 / Яна Рудковская вместе с семьей готовится к Пасхе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска