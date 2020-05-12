Samsung может вскоре анонсировать смартфоны Galaxy M51 и M31s

12.05.2020, 12:53, Разное

Зарубежные инсайдеры сообщают, что южнокорейская компания Samsung планирует уже в нынешнем квартале анонсировать сразу два новых смартфона. На сегодняшний день девайсы получили кодовые обозначения – SM-M515F и SM-M317F.

Скорее всего, речь идёт о моделях Galaxy M51 и Galaxy M31s: их оснастят 6,4- или 6,5-дюймовыми дисплеями, а разрешение составит 2380/2400 х 1080 пикселей. Кроме того, оба устройства обзаведутся 128 Гб постоянной памяти, а вот объем ОЗУ составит как минимум 6 Гб. Что касается тыльной стороны корпуса, то здесь разместят многомодульную камеру, главный датчик которой имеет разрешение в 48 Мп.

По информации аналитиков, в 2020 году Samsung по-прежнему является самым крупным поставщиком смартфонов в мире. Только за первый квартал 2020 года было отгружено почти 58,5 миллионов устройств, а его доля на рынке составляет около 21%, уточняют представители Strategy Analytics.