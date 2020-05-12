Умер писатель Константин Крылов
12.05.2020, 12:53, Новости дня
Писатель и публицист Константин Крылов умер в Москве в возрасте 52 лет, сообщила его жена Надежда Шалимова.
«Сегодня в 12.00 умер Константин Анатольевич Крылов», – написала Шалимова в Facebook.
В конце апреля у Крылова случился инсульт, он был госпитализирован в Боткинскую больницу, затем его перевезли в реабилитационный центр в Подмосковье. Состояние писателя оценивалось как удовлетворительное, он находился в ясном сознании, информирует радиостанция «Говорит Москва».
В разные годы Крылов возглавлял журнал «Вопросы национализма», газеты «Спецназ России», «Русский марш», был автором нескольких сборников, публицистических статей, рассказов и повестей. Крылов также возглавлял оргкомитет Национально-демократической партии и был идеологом умеренного русского национализма.
Константин Крылов публиковался в Сети и в печати под псевдонимом Михаил Харитонов.
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