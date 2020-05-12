В Киеве растет количество больных COVID-19, которым требуется госпитализация – Кличко

12.05.2020, 12:53, Новости дня

В Киеве за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 59 человек, один пациент с COVID-19 умер. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди вновь выявленных заболевших – 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, трехмесячная девочка, 22 мужчины в возрасте от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. Среди них 14 медработников.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

В общем на сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли, 138 выздоровели.

Лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район (11 случаев), Днепровский и Оболонский районы (по восемь случаев), отметил Кличко.

“У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом и 99 человек с подозрением на это заболевание. 56 пациентов – в тяжелом состоянии, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких”, – подчеркнул столичный мэр.

Он рассказал, что в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего в медучреждениях первой и второй волн предусмотрено почти 1,7 тыс. койко-мест.

“Если у нас будет инфекционный взрыв, этого может оказаться мало. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите жить в иллюзиях. Вирус не отступил. Опасность реальна. И от сознания каждого из нас, от соблюдения правил, зависит дальнейшее развитие ситуации”, – добавил Кличко.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.