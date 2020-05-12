Украина поддерживает подход ЕС к дальнейшему развитию “Восточного партнерства” – МИД Украины

12.05.2020, 12:53, Новости дня

Украина поддерживает подход Европейского союза к дальнейшему развитию “Восточного партнерства”. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

В украинском МИД подчеркнули, что поддерживают утвержденные 11 мая Евросоюзом выводы о “Восточном партнерстве”.

“Разделяем выраженную ЕС преданность построению с партнерами общего пространства демократии, процветания и стабильности на основе уважения международного порядка и права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как это указано в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии ОБСЕ. Украина поддерживает подход по дальнейшему развитию “Восточного партнерства” с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ”, – сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина остается преданной продолжению широкомасштабных преобразований, определенных ее курсом на европейскую интеграцию, которая закреплена в Конституции страны. В частности, это касается сферы юстиции и борьбы с коррупцией.

“В своем видении будущего “Восточного партнерства” Украина в дальнейшем будет исходить из своих европейских стремлений и европейского выбора, закрепленных в Соглашении об ассоциации. Украина настроена на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского союза”, – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что украинская сторона также будет прилагать все усилия для развития взаимовыгодного партнерства с ЕС.

11 мая Совет Европейского союза одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года.

В частности, Совет ЕС приветствовал прогресс, достигнутый участниками программы “Восточного партнерства”, и призвал “к полному выполнению соглашений об ассоциации и всеобъемлющих зонах свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной”. В ЕС приветствовали “значительные достижения “Восточного партнерства” и подтвердили “подход, основанный на стимулировании восточных партнеров продолжать реформы”.

Среди основ “Восточного партнерства” Совет ЕС называет демократию, права человека, верховенство закона, эффективное управление и успешную антикоррупционную политику, а также экономические реформы, вопросы экологии и климата, цифровую трансформацию.

В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что главными сигналами для Украины в утвержденных выводах являются “поддержка европейских устремлений и европейского выбора, территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов, дальнейшая интеграция с ЕС и доступ на внутренний рынок Евросоюза”.

“Во-вторых, в выводах ЕС признает стратегическую важность “Восточного партнерства” и призывает к его большим амбициям и гибкости. Это именно то, что в контактах с ЕС и его государствами-членами мы постоянно продвигаем вместе с другими ассоциированными партнерами – Грузией и Молдовой. Закрепленная в выводах гибкость позволит нам развивать идею запуска дополнительного формата диалога ЕС с партнерами так называемого “Восточного партнерства +”, – подчеркнул он.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.