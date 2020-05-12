“Я – оптимист”. Шмыгаль сообщил, когда в Украине может возобновить работу общественный транспорт

12.05.2020, 12:53, Новости дня

Метро и междугородный транспорт в Украине не запустят, пока страна не прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в эфире телеканала “1+1” 12 мая сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Городской общественный транспорт работает, тут вопрос нашего сотрудничества с городскими головами по поводу увеличения [единиц] этого транспорта [на улицах]. Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей каждый день собираются в вагонах, [там] достаточно близкий контакт”, – сказал Шмыгаль.

По его мнению, метро и междугородный транспорт могут стать “большим катализатором распространения заболевания”.

Журналист уточнил, можно ли ожидать, что транспорт полноценно возобновит работу в середине лета.

“Хочется, чтобы это было скорее. Но давайте сейчас не будем ни вводить в заблуждение, ни создавать никаких ожиданий. Я больший оптимист, чем вы, поэтому хочу надеяться, что это будет немножечко скорее”, – ответил премьер.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. В некоторых городах общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

5 мая Шмыгаль заявил, что метро в Украине будут открывать в два этапа, но в ближайшее время оно не заработает.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина (всего их пять). Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

Премьер говорил, что после смягчения карантина количество единиц общественного транспорта в населенных пунктах нужно увеличивать, но учитывать при этом вопрос безопасности.

Согласно предложенному правительством плану выхода из карантина, межгородское транспортное сообщение в пределах области планируют разрешить на третьем этапе смягчения карантина (его запустят, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших от COVID-19 украинцев в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания, а больницы будут заняты пациентами с коронавирусной инфекцией менее чем на 10%). Весь наземный общественный транспорт и метро хотят запустить на четвертом этапе, когда количество новых случаев заражения ежедневно в течение 10 дней не будет превышать пять на область. Премьер не исключал, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.

По состоянию на 12 мая коронавирус подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.