СМИ выяснили подробности о “студийных” наушниках Apple

12.05.2020, 12:44, Новости дня

Первые полноразмерные беспроводные наушники под брендом Apple будут отличаться от конкурентов разнообразием датчиков и универсальным дизайном – он позволит не задумываться, какая из чашек – правая, а какая – левая.

Об этом пишет 9to5mac со ссылкой на собственные источники. То, что Apple планирует в этом году дополнить линейку AirPods полноразмерной моделью – уже не секрет, намеки на ее существование находили и в коде iOS. Теперь появились дополнительные сведения о некоторых особенностях грядущей новинки.

Так, гаджет получит не только сенсоры, способные определять, надеты ли наушники на голову, но и для определения надевания на шею. Первые позволят ставить музыку на паузу, когда наушники снимают, вторые – не отключать их полностью во время ношения на шее. Аналогичным образом AirPods ставят воспроизведение на паузу, но не отключаются, когда пользователь вынимает один наушник.

Кроме того, наушники будут способны определять, как именно они надеты, и соответствующим образом переключать правый и левый каналы – то есть, как их ни надень, стереокартина будет правильной. По аналогии с AirPods Pro новые полноразмерные наушники – предположительно под названием AirPods Studio – оснастят системой шумоподавления и режимом “Прозрачность” для тех ситуаций, когда важно слышать происходящее вокруг.

Но это еще не все. По сведениям издания, AirPods Studio при подключении к Mac или iPhone смогут активировать различные профили эквалайзера с отдельными настройками низких, средних и высоких частот.

Ранее Bloomberg сообщало о планах Apple выпустить две версии полноразмерных наушников – “премиальную” с кожаными амбушюрами и “спортивную” из облегченных материалов. Предполагается также, что мягкие накладки можно будет без труда менять благодаря магнитным креплениям.

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