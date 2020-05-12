Захарова пояснила, почему США считают себя победителями во Второй мировой войне

12.05.2020, 12:44, Новости дня

Официальная позиция Белого дома — это желание "дезавуировать" эффект от совместного заявления президентов РФ и США, которое было посвящено встрече на Эльбе. Такое мнение высказала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Накануне 9 Мая Белый дом опубликовал в соцсетях видео возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. В описании ролика говорится о том, что только США и Великобритания 8 Мая 1945 одержали победу над нацизмом.

По словам Захаровой, это было сделано, чтобы разъединить страны. "Задача этого сообщения была не объединить, а разъединить наши государства, вычленить только два из числа победителей. Полностью забыть, что за победой стоят солдаты, гражданские, труженики тыла — миллионы людей", — отметила дипломат.

Второй причиной такого поведения американцев она считает попытки ведения информационной войны, которые регулярно предпринимаются с целью переписать историю. "Предстоит серьезный разговор с американской стороной по всем этим проблемам. Форма будет соответствующая и подходящая", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что в Соединенных Штатах есть силы, которым не нравится участие страны во взаимодействии с другими партнерами по критическим вопросам. Они хотят подчеркнуть исключительность только США. "Подобные твиты — это переписывание всемирной истории, Второй мировой войны, а также истории самих Соединенных Штатов", — констатировала она.

По мнению дипломата, сейчас идет целенаправленная и масштабная операция информационной агрессии на Россию и ее историю. "Все мы становимся свидетелями настоящей информационной войны, которая не прекращается и работает изнутри на подрыв нашего общества", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова также отметила, что есть и хорошие новости. Все эти праздничные дни работа по содействию возвращению российских граждан из-за рубежа не останавливалась. Только за месяц, с начала апреля до начала мая, было осуществлено более 120 маршрутов по вывозу российских граждан. "Это в условиях пандемии, в условиях закрытых границ по всему миру, в условиях карантина на месте и в условиях соответствующей эпидемиологической обстановки в нашей стране", — подчеркнула дипломат.

Такая слаженная работа — это пример единения государства, бизнеса, общественности, уполномоченных по правам человека, представителей туристического бизнеса и журналистов.

По словам Захаровой, за последнее время порядка 16-17 тысяч людей вывезли из-за границы. "Конечно, мы ведем работу по материальной помощи, это технически сложный вопрос. Многие получают деньги со сбоями, нерегулярно. Мы пытаемся сейчас полностью отладить механизм. Это та работа, которая не совсем видна, но которая призвана добиваться результата во имя людей с разными судьбами, по-разному попавших за границу и оказавшихся там в силу разных обстоятельств. Эта работа ведется ради них", — заверила дипломат.