Вице-губернатор Петербурга осмотрел место пожара в больнице Святого Георгия

12.05.2020, 12:44, Новости дня

Вице-губернатор Петербурга осмотрел место пожара в петербургской больнице Святого Георгия. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

ЧП произошло рано утром. По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:23. Через 6 минут минут пожарные прибыли на место. Из одного из окон на 6 этаже здания валил густой дым.

По предварительным данным, там располагается реанимационное отделение, огонь охватил площадь в 10 кв. метров. Из медучреждения было эвакуировано 150 человек. В ликвидации пожара приняли участие 75 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники.

Как сообщили представители ведомства, вероятнее всего, загорелся аппарат ИВЛ. Также известно, что в результате инцидента погибли пять пациентов реанимационного отделения. На месте ЧП побывал вице-губернатор Олег Эргашев. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.

Напомним, больница Святого Георгия расположена в Выборгском районе. Это одна из первых в городе больниц, которая была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

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ГТРК "Санкт-Петербург"