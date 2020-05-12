“Ты говоришь, что нужно ввести карантин”. В Душанбе избили журналиста

12.05.2020, 12:30, Новости дня

Накануне вечером, 11 мая, в Душанбе было совершено нападение на журналиста информационного агентства “Азия-Плюс” Абдулло Гурбати.

Как рассказал сам пострадавший таджикской службе Радио Свобода, двое неизвестных напали на него у подъезда его дома и стали избивать. По словам журналиста, они были в масках. После того, как Гурбати стал звать на помощь, нападавшие скрылись. Журналисту пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

Коллеги Гурбати считают, что нападение связано с его журналистской деятельностью – в последнее время в адрес Абдулло часто поступали угрозы от неизвестных. Журналист активно освещал проблемы, возникающие в медучреждениях страны в связи с распространением в Таджикистане коронавируса.

Как рассказывает сам Гурбати, месяц назад ему позвонил неизвестный, долго оскорблял и угрожал, говоря, что “мы тебя обязательно найдем и изобьем, мы еще сведем с тобой счеты”.

“Он сказал: “Почему ты дал интервью Радио Озоди? Сказал, что мы не должны отмечать День города, говоришь, что нужно ввести карантин?” Ну, еще много чего наговорил мне, нецензурно выражаясь в мой адрес. Я записал этот разговор, но не придал ему особого внимания. Подумал: ну оскорбляет и оскорбляет”, – рассказал Гурбати Радио Озоди.

В апреле международная неправительственная организация “Репортеры без границ” опубликовала новый индекс свободы прессы – Таджикистан расположился в нем на 161 месте из 180. По мнению организации, за последние два года условия работы независимой прессы в стране резко ухудшились.

По состоянию на 11 мая в стране зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших СOVID-19 возросло до 661, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. От осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умер 21 человек.

Как сообщает “Азия-Плюс”, сегодня мэрия Душанбе распорядилась закрыть до 31 мая столичные салоны красоты, парикмахерские, магазины по продаже телефонов и автомойки. В мэрии отмечают, что решение принято в рамках борьбы с распространением COVID-19.