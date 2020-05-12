 

Сотрудники МВД России запустили флешмоб в поддержку основателя паблика “Омбудсмен полиции”. Его арестовали по делу о вымогательстве

12.05.2020, 12:30, Новости дня

Бывшие и действующие сотрудники МВД России устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Владимира Воронцова, создателя паблика “Омбудсмен полиции”. 7 мая его задержали по обвинению в вымогательстве.

Полицейские публикуют в соцсетях фотографии с хештегами #СвободуВоронцову и #ЯМыВоронцов. На большинстве фотографий – обложки удостоверений, фуражки, обмундирование и прочие атрибуты полицейской службы; так сотрудники МВД пытаются сохранить анонимность. 

На некоторых снимках лица и персональные данные не скрыты.

Владимир Воронцов был задержан 7 мая. В ходе обыска ему, по его словам, выпилили дверь. После задержания Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве (часть 2 статьи 163 УК). Речь, по данным следствия, идет о сумме в 300 тысяч рублей, которые он якобы вымогал у бывшего московского полицейского “за нераспространение фотографий личного характера”. Воронцов вину по этому делу не признает.

11 мая адвокат Воронцова Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитному потребовалась госпитализация.

Проект “Омбудсмен полиции” занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, а также рассказывает о различных проблемах силовых структур. Именно в этом паблике, в частности, была опубликована аудиозапись из Новосибирска, на которой руководители полиции города требовали “выполнять план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.

 



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