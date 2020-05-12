Британские исследователи научили искусственный интеллект выявлять коронавирус без медицинских тестов

12.05.2020, 12:30, Разное

Британские ученые, представляющие Королевский колледж Лондона, заявили о создании метода диагностики коронавируса с помощью искусственного интеллекта, который сможет анализировать описываемые симптомы у пациента. ИИ обучался посредством информации, собранной программой COVID Symptom Study.

На сегодняшний день почти 3,5 миллиона людей скачали данную программу и регулярно используют её для получения отчета о состоянии своего здоровья. Более того, у небольшого процента пользователей приложения впоследствии был выявлен коронавирус, что и позволяет искусственному интеллекту использовать полученные сведения для выявления связи между симптомом и наличием недуга. Новый метод определяет наличие коронавирусной инфекции у человека с точностью более 75%, при этом, проведение медицинского теста не требуется.

Среди главных параметров, анализируемых ИИ, стоит выделить возраст и пол человека, а наличие таких симптомов, как потеря обоняния или вкуса, а также присутствие кашля, усталости и лихорадки дает основание приложению предположить, что пользователь заражен коронавирусом. Прежде всего, этот метод призван помочь жителям тех стран, которые имеют проблемы с доступом к медицинскому тестированию.