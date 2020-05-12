Песков заявил об однозначной позиции Путина по вопросу голосования по Конституции

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12.05.2020, 12:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского «снять вопрос» с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, заявил, что у президента есть однозначная позиция на этот счет.

«На этот счет есть однозначная позиция президента», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Жириновский предложил «снять вопрос» с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, так как ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства.

Напомним, Путин неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования.

В конце марта в ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.

В конце апреля Песков говорил, что определенные «прикидки» возможных дат голосования по Конституции существуют, но перед принятием окончательного решения предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию в стране.



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