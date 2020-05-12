Санатории на Кубани решили открыть с 1 июня

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12.05.2020, 12:30, Новости дня

Власти Краснодарского края планируют с 1 июня возобновить работу санаториев, приостановленную из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«С 1 июня начинают работать предприятия санаторно- курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию. Предприятия <…>, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором нашего края», – цитирует ТАСС Кондратьева.

Также глава региона сообщил, что до 1 января 2021 года на Кубани будет приостановлен курортный сбор.

«Мы приняли решение при поддержке депутатского комплекса, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет», – сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму может не начаться, поскольку существуют серьезные риски.



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