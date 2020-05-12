В Красноярске изнасилованных жительниц накажут за нарушение режима самоизоляции

12.05.2020, 12:30, Разное

Изнасилованных жительниц Красноярска могут оштрафовать за то, что они нарушили режим самоизоляции, введенный в области из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет сетевой ресурс «Тайга.инфо», сославшийся на представителей пресс-службы ГУ МВД.

Красноярская администрация уже получила материалы, в которых нарушительниц обвиняют по административной статье. Теперь россиянкам грозит денежный штраф. Мужчина 1964 года рождения, которого подозревают в преступлении сексуального характера, аналогичным образом нарушил режим, в его отношении составлен соответствующий протокол и возбуждено уголовное дело.

По словам нарушительниц, 22 апреля их изнасиловал неизвестный мужчина. Он потребовал от них смартфон и драгоценности, а потом совершил действия сексуально характера и скрылся. Девушки обратились к наряду ППС, подозреваемого насильника задержали в тот же вечер.